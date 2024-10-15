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Північна Корея підірвала дороги, які ведуть до Південної

Євгенія Наконечна
15 жовтня 2024 р.

Дороги, які пов'язували КНДР і Південну Корею, давно не використовувались. Проте Кім Чен Ин вирішив їх остаточно зруйнувати.

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Кордон між Південною Кореєю і КНДР
Кордон між Південною і Північною КореєюФото: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

Північна Корея підірвала частини своїх доріг, що пов'язують її з Південною Кореєю, повідомили у вівторок, 15 жовтня, в південнокорейському Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Минулого тижня Північна Корея звинуватила Південну в скиданні з безпілотників антирежимних листівок на північнокорейську столицю Пхеньян. Після цього північнокорейський диктатор Кім Чен Ин скликав безпекову нараду, щоб затвердити план "негайних військових дій" у відповідь. 

В Об'єднаному комітеті начальників штабів відмовились коментувати, чи мають військові  стосунок до цих дронів, чи їх знову запускали цивільні активісти. Північнокорейська армія у відповідь заявила, що назавжди закриє кордон, "повністю відрізавши дороги та залізниці", що з'єднують її з Півднем.

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Кім оголосив Сеул головним ворогом

Хоча дороги та залізниці давно закриті, експерти вважають, що їхнє знищення посилає чіткий сигнал про те, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин не готовий до переговорів, зазначає агентство AFP.

Відтоді як Кім оголосив Південну Корею головним ворогом на початку цього року, КНДР встановила на кордоні нові міни, протитанкові бар'єри та ракети, потенційно здатні нести ядерні боєголовки.

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