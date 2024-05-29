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КНДР запустила в Південну Корею повітряні кулі зі сміттям

Олександр Куницький | Сергій Гуща
29 травня 2024 р.

Повітряні кулі з Північної Кореї навантажені пластиковими пляшками, батарейками, туалетним папером і екскрементами. Південнокорейська влада закликає населення повідомляти про падіння куль і не наближатися до них.

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Повітряна куля зі сміттям з КНДР у Південній Кореї
Північнокорейська куля зі сміттям над територією Південної КореїФото: Yonhap News Agency/REUTERS

Південна Корея звинуватила Північну Корею в запуску через кордон великої кількості повітряних куль зі сміттям. Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap у середу, 29 травня.

Починаючи з вечора вівторка до обіду середи понад 260 повітряних куль перетнули кордон і впали в різних місцях по всій країні. "Ці дії Північної Кореї явно порушують міжнародне право і серйозно загрожують безпеці нашого народу", - зазначили в об'єднаному комітеті начальників штабів збройних сил Південної Кореї.

На опублікованих у південнокорейських ЗМІ фотографіях повітряних куль видно, що до них прив'язані поліетиленові пакети з різним сміттям: використаними батарейками, взуттям, пластиковими пляшками, туалетним папером, гноєм. На одному з фото пакет підписаний словом "екскременти". За даними місцевих видань, кілька куль містили фекалії тварин.

Південнокорейська влада закликала населення повідомляти про падіння куль і не наближатися до них. Військові направили підрозділи по боротьбі з хімічними та біологічними загрозами, щоб зібрати і вивчити предмети, що впали.

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Відповідь КНДР на південнокорейські "агітки"

26 травня влада Північної Кореї заявила, що "вживе дзеркальних заходів у відповідь на часте розкидання агітаційних матеріалів у прикордонному районі" - надішле "купи макулатури і бруду" у відповідь на запуски південнокорейськими активістами повітряних кульок із листівками, що критикують керівництво КНДР і розповідають про демократичне суспільство на півдні півострова, а інколи і з флешками з музичними кліпами південнокорейських поп-гуртів (K-pop) і з місцевими серіалами (K-drama, дорама), забороненими на півночі.

Попередні уряди Південної Кореї намагалися завадити активістам проводити такі кампанії, заявляючи, що вони не сприяють миру і загрожують безпеці жителів поблизу кордону. Заборону на запуски повітряних куль, запроваджену 2021 року, пізніше Верховний суд визнав неконституційною, оскільки вона порушувала свободу вираження думок.

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