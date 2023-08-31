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КонфліктиПівнічна Корея

У Кім Чен Ина імітували ядерні удари по Південній Кореї

Анастасія Шепелева
31 серпня 2023 р.

Північнокорейські військові відпрацювали окупацію Південної Кореї та провели імітацію ядерних атак.

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Кім Чен Ин
Кім Чен ИнФото: KCNA/AP Photo/picture alliance

Північна Корея імітувала ядерні удари по Південній Кореї, пише в четвер, 31 серпня, Associated Press.

За повідомленням північнокорейського державного інформаційного агентства, в середу ввечері військові запустили з Пхеньяна дві тактичні балістичні ракети для імітації ядерних ударів за "тактикою випаленої землі" по головних командних центрах і оперативних аеродромах Південної Кореї.

Ракетні випробування провели у відповідь на проліт американських бомбардувальників дальнього радіусу дії B-1B під час спільних повітряних навчань з Південною Кореєю.

Напередодні правитель КНДР Кім Чен Ин відвідав командно-штабні навчання військових, під час яких вони відпрацьовували "окупацію всієї території південної половини" Корейського півострова в разі війни.

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США пообіцяли захищати Південну Корею

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї назвав запуски ракет "серйозною провокацією", що загрожує міжнародному миру та порушує резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) про заборону будь-яких балістичних запусків Північною Кореєю.

Індо-Тихоокеанське командування США наголосило, що прихильність Сполучених Штатів до захисту Південної Кореї та Японії залишається "залізною".

Північна Корея відкрито погрожує застосувати ядерну зброю першою в потенційних конфліктах з Південною Кореєю та США після прийняття минулого року закону, який дозволив превентивне застосування ядерної зброї в широкому спектрі ситуацій.

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