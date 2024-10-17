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ПолітикаУкраїна

Зеленський: РФ хоче залучити 10 тисяч військових з КНДР

Степан Смишляєв
17 жовтня 2024 р.

За даними української розвідки, Росія планує залучити до війни проти України 10 тисяч військових з КНДР. Зеленський також повідомив, що на окупованих територіях України вже перебувають офіцери з Північної Кореї.

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Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі
За даними української розвідки, Росія планує залучити до війни проти України 10 тисяч військових з КНДР, повідомив Володимир ЗеленськийФото: Remko de Waal /ANP/IMAGO

Українська розвідка підтверджує, що на тимчасово окупованих територіях України вже перебувають  офіцери з Північної Кореї , а також те, що Росія планує залучити до участі в бойових діях значну кількість військових з КНДР, заявив під час пресконференції в Брюсселі у четвер, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський.

"Не знаю, яка кількість офіцерів, але є дані розвідки, що Росія розраховує на таке підсилення, оскільки вона не встигає з мобілізацією, бо забагато втрачає на полі бою і настрої такі в суспільстві, що вони проти мобілізації. Саме тому він (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) шукає зовнішньої підтримки. Я знаю, що є намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ", - розповів він на пресконференції у Брюсселі.

Зеленський додав, що за інформацією української розвідки, КНДР вже готує контингент, "щоб відіслати і щоб вони воювали проти України". "Це вже фактично офіційне підтвердження того, що друга країна втягується у війну і поруч з Росією воюватиме проти України як контингент. Тому що ви знаєте, що Іран вже надавав Росії і ракети, і дрони, але не контингент. А тут це вже серйозний крок", - заявив президент України.

ЗМІ: Проти України воює вже три тисячі північнокорейців

За даними українських ЗМІ, які посилаються на джерела у розвідці, у бойових діях проти України у складі окремих підрозділів збройних сил РФ вже воює близько трьох тисяч військових з КНДР.

Зокрема, наявність північнокорейських військових зафіксували в Брянській та Курській областях РФ. Також не виключена їхня подальша участь у бойових діях поблизу російських населених пунктів Суджа та Курськ.

У Кремлі повідомлення про залучення до війни військових з КНДР відкинули як "фейкові новини".

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