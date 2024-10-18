Сеул: КНДР надішле 12 тисяч солдатів для війни проти України

За даними розвідки Південної Кореї, 1500 спецпризначенців з КНДР вже проходять підготовку на Далекому Сході РФ. Загалом Пхеньян відправить у Росію близько 12 000 солдатів для війни проти України, кажуть у Сеулі.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (НРС) у п'ятницю, 18 жовтня, підтвердила, що Північна Корея вже почала надсилати війська в Росію для подальшої участі у війні проти України, пише AFP.

За даними НРС, у період між 8 і 13 жовтня транспортний корабель Військово-морських сил Росії перевозив бійців сил спеціального призначення КНДР до Владивостока. Наразі близько 1500 спецназівців перебувають Далекому Сході Росії, де проходять підготовку.

Спецслужба також опублікувала супутникові знімки, на яких, як стверджується, зафіксовано переміщення північнокорейських військових кораблями до РФ, а також бійці КНДР на базах в Росії.

За даними південнокорейських ЗМІ, перші перекинуті в Росію військові входять до складу елітного підрозділу Сил спеціальних операцій Північної Кореї, також відомого як "Штормовий корпус".

Росія видаватиме бійців КНДР за якутів і бурятів

За оцінками Сеула, загалом КНДР може надіслати в Росію близько 12 000 солдатів. "Незабаром очікується друга транспортна операція", - зазначають у спецслужбі.

Тим військовим, які вже перебувають в РФ, видали російську військову форму та зброю російського виробництва, аби замаскувати їх під російських солдатів, додали в НРС.

Також, за даними спецслужби , їм планують видати підроблені документи мешканців російських республік Бурятія і Якутія, які зовнішньо схожі на мешканців Північної Кореї.

КНДР надала Росії вже понад 13 тисяч контейнерів з озброєннями

Крім того, у НРС повідомили, що з серпня минулого року Північна Корея "надала Росії понад 13 000 контейнерів артилерійських снарядів, ракет, протитанкових ракет та іншої летальної зброї".

Реагуючи на останню інформацію щодо перекидання військ КНДР у РФ, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав екстрену нараду з питань безпеки, розкритикувавши крок Пхеньяна як "значну загрозу безпеці не тільки нашої країни, але й міжнародної спільноти".

Україна вже попереджала про відправлення військ КНДР у РФ

Протягом останнього тижня українські посадовці декілька разів повідомляли, що КНДР вже відправила своїх військових у Росію для подальшої участі у війні проти України.

Їхні оцінки загальної чисельності військ, якими Пхеньян збирається підтримати Москву, загалом відповідають оцінкам Сеулу: президент Володимир Зеленський заявляв про плани КНДР направити на війну в Україну 10 тисяч бійців, начальник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов - 11 тисяч.

При цьому, за словами Буданова, перша група північнокорейських військових завершить підготовку до 1 листопада. За його словами, 2600 солдатів з КНДР вирушить у Курську область РФ.

Західні країни, хоча й висловлювали стурбованість цією інформацією, але поки не підтверджували й не спростовували її.