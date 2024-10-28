КНДР поставила в РФ зброї на суму до $5,5 млрд - дослідження

Обсяг поставок північнокорейської зброї до Росії з лютого 2022 року оцінюється в суму від 1,7 до 5,5 мільярдів доларів.

Поставки зброї Північною Кореєю до Росії для використання у війні проти України можуть сягати 5,5 мільярда доларів США, йдеться в опублікованому в понеділок, 28 жовтня, дослідженні Фонду Фрідріха Науманна (Friedrich-Naumann Foundation).

У доповіді "Партнер Путіна" німецького фонду, який вважається близьким до Вільної демократичної партії (ВДП), очолюваної міністром фінансів Крістіаном Лінднером (Christian Lindner), прогнозується, що вартість експорту Північної Кореї може зрости на сотні мільйонів доларів через потенційне розгортання її військ в Україні.

Для дослідження Олена Гусейнова з університету Ханґук у Сеулі оцінила розвідувальні звіти, витоки документів і ціни на боєприпаси з попередніх північнокорейських угод з продажу озброєнь. На основі цього вона оцінила обсяг поставок північнокорейської зброї до Росії з лютого 2022 року в суму від 1,7 до 5,5 мільярдів доларів.

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Експорт зброї в РФ міг скласти чверть ВВП КНДР

Північна Корея не публікує дані про свій експорт зброї, що робить більш точну оцінку практично неможливою. За даними південнокорейської розвідки, яка базує свої звіти частково на супутникових фотографіях, що відстежують поставки між Північною Кореєю і Росією, Північна Корея в основному підтримує російську армію артилерійськими снарядами і ракетами малої дальності.

"Війна в Україні погіршила ситуацію з безпекою у Східній Азії. Росія і Північна Корея працюють над дестабілізацією міжнародного порядку", - заявив Фредерік Шпор (Frederic Spohr), голова представництва Фонду Фрідріха Науманна в Кореї.

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За оцінками центрального банку Південної Кореї, загальний обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) Північної Кореї за попередній рік склав 23,7 мільярда доларів, отже, експорт у Росію на 5,5 мільярда доларів становив би майже 25% ВВП Північної Кореї.