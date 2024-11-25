Північна Корея збільшує потужності з виробництва балістики

В американському центрі CNS проаналізували супутникові знімки, що свідчать про розширення потужностей заводу з виробництва зброї в Хамхині. Цей завод випускає ракети "Хвасон-11", які Росія застосовує проти України.

За даними американського Центру досліджень у сфері нерозповсюдження ядерних озброєнь імені Джеймса Мартіна (CNS), Північна Корея розширює один із ключових заводів із виробництва зброї в Хамхині, що входить до складу Рьонсонського машинобудівного комплексу. Про ці роботи на підприємстві під назвою "Завод 11 лютого" свідчать супутникові знімки, повідомляє в понеділок, 25 листопада, Reuters із посиланням на дослідників CNS.

Як зазначає агенція, це - єдиний завод у КНДР, що виробляє балістичні ракети "Хвасон-11", відомі на Заході як KN-23, які Росія застосовує у війні проти України.

Споруджують новий цех і житловий комплекс для працівників

На зроблених на початку жовтня компанією Planet Labs супутникових знімках видно, що на території підприємства на східному узбережжі Північної Кореї ведуть будівництво нової будівлі для виготовлення ракет і нового житлового комплексу, ймовірно, призначеного для робітників.

Крім того, аналітики CNS припускають, що Пхеньян покращує входи в деякі підземні об'єкти цього комплексу.

У CNS вважають, що розширення заводу в Хамхині свідчить про те, що Північна Корея намагається значно збільшити його продуктивність.

У КНДР заявляли про модернізацію "Заводу 11 лютого"

Про розширення цього комплексу раніше не повідомлялося. Як повідомляли північнокорейські пропагандисти, наразі на території Рьонсонського машинобудівного комплексу ведуться будівельні роботи з метою модернізації.

І Москва, і Пхеньян заперечують передачу північнокорейської зброї РФ для використання у війні проти України. Водночас обидві країни підписали угоду про взаємну оборону і зміцнення співпраці в оборонній сфері.

Військові аналітики знаходили докази причетності "Заводу 11 лютого" до ударів РФ по Україні

Наприкінці січня цього року міжнародна дослідницька організація Conflict Armament Research оприлюднила детальний звіт аналізу уламків балістичної ракети, якою Росія вдарила по Харкову 2 січня 2024 року. За даними дослідників, аналіз уламків недвозначно вказував на те, що йшлося про балістику з Північної Кореї.

Крім притаманних лише ракетам з КНДР типу KN-23/24 (північнокорейська назва "Хвасон-11А" та "Хвасон-11В". - Ред.) зовнішнім особливостям, на одному з уламків виявили корейський ієрогліф ㅈ.

Також на багатьох вузлах і агрегатах ракети було видно мітки заводу-виробника "112". На думку аналітиків, таке маркування прямо вказувало на "Завод 11 лютого". Останній не раз згадувався північнокорейськими пропагандистами як місце виробництва ракетної техніки, та який особисто відвідував лідер КНДР Кім Чен Ин.

Передача такого виду озброєнь до РФ означала порушення резолюцій Ради Безпеки ООН щодо заборони військово-технічної співпраці з Північною Кореєю, наголошували дослідники у своєму звіті.

ГУР МО опублікувала черговий перелік іноземних компонентів у ракетах з КНДР

Тим часом Головне управління розвідки міноборони України (ГУР МО) оприлюднило перелік компонентів іноземного виробництва, виявлених у північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24, якими РФ обстрілює Україну.

"Росія отримала від КНДР більше 100 таких ракет. Вперше цю зброю у війні проти України ворог застосував наприкінці 2023 року", - повідомляють у ГУР.

