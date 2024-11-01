Світ засудив пуск нової ракети КНДР, фахівці знайшли слід РФ

КНДР показала кадри з новою МБР "Хвасон-19", що досягла рекордних параметрів польоту. Цей пуск засудили США, Японія, Україна, Канада й низка інших країн. Фахівці кажуть про схожість ракети з російською МБР "Ярс".

Державні ЗМІ Північної Кореї показали кадри з новою твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) "Хвасон-19" (Hwasong-19), перший пуск якої відбувся напередодні. Крім того, в оприлюднених в п'ятницю, 1 листопада матеріалах північнокорейських медіа також були озвучені рекордні параметри польоту ракети.

Так, за даними Пхеньяна, під час випробування ця ракета летіла майже 86 хвилин і досягла максимальної висоти польоту у 7687,5 кілометрів, дальність польоту становила 1001,2 кілометра. Озвучені показники загалом збігаються з попередніми оцінками Токіо та Сеула щодо параметрів пуску.

За тестом ракети спостерігали північнокорейський лідер Кім Чен Ин і його донька.

У Пхеньяні повідомили, що нову МБР "Хвасон-19" застосовуватимуть стратегічні збройні сили разом із МБР типу "Хвасон-18", випробувану торік.

Фахівці кажуть, що нова ракета схожа на російську

Тим часом українське спеціалізоване видання Defence Express в своїй окремій публікації наголошує, що нова північнокорейська МБР має багато схожих характеристик з російським ракетним комплексом "Ярс". "У новій північнокорейській міжконтинентальній балістичній ракеті Hwasong-19 без жодних альтернатив легко вгадується російський "Ярс"", - констатують автори публікації. Вони припускають, що ракета могла бути або повністю сокпійована, або частково допрацьована задля покращення параметрів.

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На аналогії між північнокорейськими й російськими ракетами вказують не вперше. Приміром, в серпні 2023 року один з авторитетних американських фахівців у галузі ракетних технологій Теодор Постол присвятив цілу публікацію разючій схожості між МБР "Хвасон-18" і російським ракетним комплексом "Тополь". Утім, та його стаття виклика критику з боку низки інших ракетних експертів за, на їхній погляд, дещо загальні висновки автора.

США, Японія, Південна Корея, Канада, Україна й засудили пуск

Тим часом проведений Пхеньяном пуск ракети засудили США та низка інших країн. У спільній заяві міністри закордонних справ США, Південної Кореї та Японії "рішуче засудили" запуск балістичної ракети Північною Кореєю і вважають, що такі дії не лише порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН, а й становлять серйозну загрозу регіональній безпеці.

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Канада також "рішуче засудила" проведене випробування КНДР. "Такі дії порушують резолюції Радбезу ООН і загрожують миру й стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні", - йдеться в поширеній пресслужбою МЗС Канади заяві.

З осудом цього кроку Пхеньяну виступив і Київ. У відповідному коментарі МЗС України дії керівництва КНДР характеризуються як "безвідповідальна провокація, яка підриває мир і стабільність як на Корейському півострові, так і у світі в цілому".