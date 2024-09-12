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КонфліктиПівнічна Корея

КНДР знову запустила балістичні ракети в Японське море

Дмитро Шварц
12 вересня 2024 р.

Північна Корея у ніч на 12 вересня запустила кілька балістичних ракет малої дальності. Ракети впали у води Японського моря, пролетівши близько 360 кілометрів.

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Жителі Південної Кореї дивляться повідомлення ЗМІ про запуски ракет у Північній Кореї
Жителі Південної Кореї дивляться повідомлення ЗМІ про запуски ракет у Північній КореїФото: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

Північна Корея у ніч на четвер, 12 вересня, запустила кілька балістичних ракет малої дальності у води на схід від Корейського півострова, повідомляє AFP з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) Збройних сил Південної Кореї.

Зокрема, там повідомили, що виявили кілька "балістичних ракет малої дальності, запущених у Східне море (воно ж Японське море. - Ред.) близько 07:10 з Пхеньяна сьогодні (22:10 за Гринвічем у середу)".

Ракети впали, пролетівши близько 360 кілометрів, заявили південнокорейські військові, додавши, що вони "миттєво зафіксували, відстежили і контролювали" запуск і ділилися інформацією з союзниками - Японією і США.

"Ми рішуче засуджуємо ракетний запуск Північної Кореї як явну провокацію, яка серйозно загрожує миру і стабільності на Корейському півострові", - додали в JCS.

Міністерство оборони Японії також підтвердило запуск, а прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що країна "вже висловила протест Північній Кореї".

Це перше явне випробування зброї Пхеньяном від липня, і воно відбулося через кілька днів після того, як країна відзначила річницю свого проголошення - 9 вересня 1948 року. КНДР традиційно проводить запуски ракет до цього дня, зокрема провела п'яте ядерне випробування у цей день у 2016 році, пише AFP.

Нагадаємо, що у серпні КНДР доставила 250 ракетних пускових установок, здатних нести ядерну зброю, до військових частин уздовж південного кордону.

У липні Північна Корея запускала у бік Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям.

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