КНДР розмістила 250 ракетних установок на південному кордоні

Північна Корея стверджує, що розміщення більшої кількості ядерної зброї на кордоні є необхідним стримуючим фактором для США і Південної Кореї.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин проконтролював доставку 250 ракетних пускових установок, здатних нести ядерну зброю, до військових частин уздовж південного кордону, повідомило в понеділок, 5 серпня, офіційне Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

У своїй промові під час заходу, який відбувся в неділю, Кім сказав, що пускові установки є "сучасною тактичною ударною зброєю", яку він "особисто розробив".

"Церемонія передачі" включала в себе шеренги вантажівок з пусковими установками армійського зеленого кольору, що заповнили довгу вулицю, а сам захід супроводжувався феєрверком, судячи з кадрів, показаними державними ЗМІ.

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Це був перший випадок, коли Північна Корея оприлюднила масштаби передачі зброї своїм прикордонним підрозділам, повідомив агентству AFP Хан Квон Хі з Корейської асоціації досліджень оборонної промисловості. Кожна пускова установка розрахована на чотири ракети.

Речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сун Чжун під час брифінгу зазначив, що ці пускові установки призначені для використання в різний спосіб, наприклад, для нападу або загрози Південній Кореї. "Розміщення поблизу кордону означатиме, що дальність їхньої дії буде невеликою", - заявив він.

Нагадаємо, що наприкінці липня стало відомо, що російські війська почали застосовувати на війні проти України північнокорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4.