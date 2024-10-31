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ПолітикаПівнічна Корея

КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету

Анастасія Шепелева
31 жовтня 2024 р.

За твердженням міноборони КНДР, запуск "оновив рекорди ракетного" потенціалу країни. Водночас у Японії підтвердили, що ракета дійсно може відрізнятися від попередніх.

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Люди стежать за трансляцією у випуску новин випробування ракети в КНДР, Сеул, Південна Корея, 31 жовтня 2024 року
Люди стежать за трансляцією випробування ракети КНДР. Сеул, Південна Корея, 31 жовтня 2024 рокуФото: JUNG YEON-JE/AFP

Північна Корея зранку у четвер, 31 жовтня, провела запуск міжконтинентальної балістичної ракети, повідомив речник міністерства оборони КНДР.

Як пише північнокорейська державна агенція KCNA, випробувальний запуск, проведений за наказом глави КНДР Кім Чен Ина, "оновив останні рекорди стратегічного ракетного потенціалу КНДР" і продемонстрував "сучасність і надійність її найпотужнішого у світі стратегічного засобу стримування".

Кім Чен Ин, коментуючи випробування, заявив, що "КНДР ніколи не змінить свою лінію на зміцнення ядерних сил".

Японія: Ракета відрізняється від попередніх

Японська берегова охорона підтвердила запуск ракети з Північної Кореї. Міністр оборони країни Ген Накатані в розмові з журналістами заявив, що у ракети був "найбільший час польоту" в історії КНДР і припустив, що "вона може відрізнятися від звичайних ракет".

США вже розкритикували та засудили ракетний запуск Північної Кореї як "кричуще порушення" резолюцій Ради Безпеки ООН. "Ми закликаємо всі країни засудити ці порушення і закликаємо КНДР припинити свої дестабілізуючі дії і вступити в серйозний діалог", - сказав речник Ради національної безпеки Шон Саветт у своїй заяві, цитує AFP.

Нагадаємо, Пхеньяну заборонено проводити випробування з використанням балістичних технологій численними санкціями ООН. Однак, цього року кількість запусків значно збільшилася, нагадує агенція. 

США повертаються до навчань із Сеулом

Водночас міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хьон на спільному брифінгу з очільником Пентагону Ллойдом остіном наголосив, що ядерна та ракетна загроза з боку Північної Кореї зараз є екзистенційною загрозою не лише для Південної Кореї, а й для Індо-Тихоокеанського регіону.

Остін, своєю чергою, вкотре запевнив свого колегу у відданості США безпеці Південної Кореї. "Наше зобов'язання щодо розширеного стримування залишається непорушним. Це зобов'язання підкріплюється повним спектром американських звичайних сил і засобів, засобів протиракетної оборони, ядерних і вдосконалених неядерних сил і засобів", - сказав Остін, якого цитує пресслужба Пентагону.

Він також заявив про повернення до масштабних навчань із Південною Кореєю, що, за його словами, зміцнює спільну готовність і оперативну сумісність країн.

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