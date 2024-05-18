КНДР похизувалася ракетою з "новими" технологіями

У Північній Кореї відзвітували про запуск "тактичної балістичної ракети з застосуванням нової навігаційної системи автономного керування". Експерти вбачають в цьому "рекламну кампанію" перед візитом Путіна.

Північна Корея повідомила про чергове випробування своїх балістичних ракет. Як випливає з поширеного в суботу, 18 травня, повідомлення північнокорейських державних ЗМІ, напередодні було проведено пуск "тактичної балістичної ракети з застосуванням нової навігаційної системи автономного керування".

За випробуваннями особисто спостерігав голова КНДР Кім Чен Ин, про що свідчать поширені пропагандистами в Пхеньяні фото- та відеоматеріали.

За даними держЗМІ, випробувальний запуск "підтвердив точність та надійність" навігаційної системи автономного управління, а північнокорейський лідер був "дуже задоволений результатом".

Інших подробиць щодо пуску в Пхеньяні не наводили.

Сеул повідомляв про дальність польоту в 300 км

Напередодні в Південній Кореї повідомили, що КНДР запустила кілька балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря. За оцінками південнокорейських військових, ракети пролетіли близько 300 кілометрів, перш ніж впасти в море.

Тим часом на поширених північнокорейськими пропагандистами зображеннях видно, що проводилися випробування оперативно-тактичних балістичних ракет, відомих як Hwasong-11D . Раніше підтверджена дальність цих ракет становила 100-180 кілометрів. Одна пускова установка цього комплексу може вміщати до чотирьох ракет в транспортно-пускових контейнерах.

КНДР грає ракетними м'язами й запевняє, що РФ зброї не постачає

Цього ж дня північнокорейські пропагандисти поширили кадри відвідин Кім Чен Ином оборонних підприємств КНДР - останнім в його нинішньому "турне" по об'єктах військово-промислового комплексу країни показали обсяг виготовлення пускових до твердопаливних балістичних ракет Hwasong-18.

Цим подіям передувала демонстрація обсягів виробництва пускових до уже згаданих Hwasong-11D, а також 240-мм РСЗВ.

Кім Чен Ин оглядає пускові до 240-мм РСЗВ Фото: YONHAPNEWS AGENCY/picture alliance

Незадовго до останнього пуску сестра Кім Чен Ина заперечила обвинувачення з боку Південної Кореї та США в тому, що КНДР постачає зброю Росії для застосування у війні проти України. Свою заяву вона зробила попри те, що раніше в Україні навели докази застосування РФ близько 50 північнокорейських балістичних ракет.

Експерти не виключають "рекламної кампанії" для Путіна

Низка експертів не виключили, що останні демонстрації ракетного потенціалу КНДР - спроба провести своєрідну рекламу можливостей своїх ракет перед візитом президента РФ Володимира Путіна до Пхеньяна.

Випробування зброї, ймовірно, мали на меті привернути увагу Путіна під час його перебування в Китаї, вважає Ан Чан Іл, дослідник-перебіжчик, який очолює Всесвітній інститут вивчення Північної Кореї. "Вони хочуть, щоб їхню країну використовували як військову логістичну базу під час триваючої війни Росії (проти України. - Ред.)", - розповів експерт в інтерв'ю агентству AFP.

Раніше цього року в Сеулі не виключали, що проведені в березні КНДР перші групові пуски з надвеликих реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) 600-міліметрового калібру, відомих за західною класифікацією як KN-25, так само могло бути нагодою перевірити ракети, щоб запропонувати їх для продажу Росії, писало ділове видання Bloomberg .

Груповий пуск з надвеликих РСЗВ KN-25 у квітні теж міг бути рекламною акцією для РФ Фото: YNA/picture alliance

У 2022-2023 роках російські мілітаристи не раз вихваляли ці північнокорейські РСЗВ за їхні характеристики та хотіли їхнього застосовування у війні РФ проти України.

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