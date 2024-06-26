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КонфліктиПівнічна Корея

Сеул: КНДР невдало випробувала гіперзвукову ракету

Валерій Сааков
26 червня 2024 р.

Запущена з району поблизу Пхеньяна ракета пролетіла близько 250 кілометрів і вибухнула в повітрі, повідомило південнокорейське військове командування. У Токіо кажуть, що уламки ракети впали в Японське море.

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Кім Чен Ин спостерігає за пуском КНДР балістичної ракети
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин і його оточення спостерігають за пуском балістичної ракети (архівне фото)Фото: KCNA/Yonhap/picture alliance

Північна Корея провела невдалий запуск гіперзвукової ракети в бік Японського моря. Запущена в середу, 26 червня, з району поблизу Пхеньяна ракета пролетіла близько 250 кілометрів і вибухнула в повітрі, повідомив представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, передає агенція AFP.

Факт пуску також підтвердила берегова охорона Японії. За даними Токіо, уламки північнокорейської ракети впали в Японському морі. Там застерегли, що суднам, котрі перебувають в цьому морі, варто не наближатися до уламків ракети в разі їхнього виявлення.

Останній ракетний тест перед цим невдалим випробуванням КНДР провела 30 травня. Тоді північнокорейські військові здійснили груповий старт - одразу 18 ракет - з установок найбільшої у світі реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). У Сеулі назвали той пуск "провокаційним актом".

Пуск після договору з РФ і спроби КНДР осідлати гіперзвук

Сьогоднішній пуск став першим після нещодавнього візиту російського президента до КНДР, під час якого Москва й Пхеньян уклали договір про всеосяжну стратегічне партнерство, в тому числі й в оборонній галузі.

У січні цього року Північна Корея повідомила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети з гіперзвуковою маневровою керованою боєголовкою. А 2 квітня КНДР провела тестовий запуск балістичної ракети Hwasongpho-16B, відомої також як Hwasong-16B, з гіперзвуковою бойовою частиною нової конструкції. Тодішній пуск так само проводився з району поблизу Пхеньяна.

Перед цим - у 2021 й 2022 роках - Пхеньян монтував гіперзвукові маневрові блоки на ракети типу Hwasong-12, оснащені рідиннопаливними двигунами. Попри заяви влади КНДР про успішні випробування, подальшого розвитку цей підхід не отримав. На тлі повідомлень Пхеньяна про роботу над гіперзвуковою зброєю, США та Японія активізують співпрацю в галузі розробки перехоплювачів такої зброї.

Тривають провокації КНДР з посиланням куль зі сміттям в Південну Корею

Випробуванню гіперзвукової ракети передував черговий запуск КНДР у бік Південної Кореї повітряних куль зі сміттям. Остання партія північнокорейських повітряних куль на кілька годин призупинила роботу Міжнародного аеропорту Інчхон, після того, як один з "летючих об'єктів" приземлився поруч з виходом на посадку.

Пхеньян направив до Південної Кореї вже більше тисячі повітряних куль зі сміттям. Влада КНДР заявила, що їхні "щирі подарунки" південному сусідові стали "відповіддю на часте розкидання в прикордонних районах агітаційних матеріалів", які критикують режим Кім Чен Ина.

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