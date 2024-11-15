Кім Чен Ин наказав почати масове виробництво дронів в КНДР

Лідер КНДР віддав наказ про масове виробництво в країні ударних дронів. Він заявив, що БпЛА є простим у використанні компонентом ударної сили завдяки відносно низькій вартості виробництва і широкому спектру застосування.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин віддав наказ про "активне масове виробництво" ударних дронів, повідомило у п'ятницю, 15 листопада, державне Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Кім напередодні спостерігав за випробуваннями безпілотників, вироблених в КНДР і, як заявлається, призначених для ураження як наземних, так і морських цілей. "Він (Кім Чен Ин - Ред.) наголосив на необхідності якнайшвидше створити систему серійного виробництва і почати активне масове виробництво", - йдеться у повідомленні.

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КНДР надає великого значення розробці дронів

Дрони, які фактично діють як керовані ракети, під час випробувань у четвер "точно уразили цілі, пролетівши заданими тактичними маршрутами на ударних полігонах", стверджується в повідомленні ЦТАК.

Кім заявив, що БпЛА "легко використовувати як компонент ударної сили" завдяки їхній відносно низькій вартості виробництва і широкому спектру застосування, передає ЦТАК. За його словами, КНДР "має можливість і потенціал" для виробництва різних типів дронів задля їхньої інтеграції в загальну воєнну стратегію країни.

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Північнокорейські дрони схожі на російські та ізраїльські

Пхеньян вперше представив свої ударні безпілотники у серпні, нагадує AFP. Експерти вказують, що північнокорейські безпілотники на зображеннях, оприлюднених державними ЗМІ КНДР влітку, схожі на ізраїльські безпілотники "HAROP" та "HERO 30", а також на російський "Ланцет-3".

Північна Корея могла отримати ці технології від Росії, яка, ймовірно, отримала їх від Ірану, причому сам Тегеран підозрюють у тому, що він отримав доступ до них через хакерські атаки або крадіжку в Ізраїлю.

Своєю чергою, Південна Корея ще минулого року створила командування з управління безпілотниками, щоб краще протистояти зростаючій загрозі з боку КНДР.