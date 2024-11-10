РФ ратифікувала договір про стратегічне партнерство з КНДР

Президент Росії Володимир Путін підписав законопроєкт, яким ратифіковано договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та Північною Кореєю. Відповідний документ опубліковано у суботу, 9 листопада, на офіційному порталі правової інформації в РФ.

Йдеться про договір, який Путін підписав разом із північнокорейським лідером Кім Чен Ином під час свого візиту до Пхеньяна у червні. Раніше документ ратифікувала Держдума РФ і схвалила Рада Федерації, проте діяти договір офіційно починає лише після підписання відповідного законопроєкту главою держави.

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Серед іншого договір передбачає, що "якщо одна зі сторін зазнає збройного нападу з боку будь-якої держави або кількох держав і опиниться таким чином у стані війни, то інша сторона негайно надасть військову та іншу допомогу всіма засобами, що є в її розпорядженні".

Згідно з іншою статтею угоди, "у разі виникнення безпосередньої загрози акту збройної агресії" щодо однієї країни друга повинна на вимогу негайно задіяти двосторонні канали для "координації своїх позицій та узгодження можливих практичних заходів щодо надання допомоги один одному для сприяння усуненню загрози, що виникла".

Солдати з КНДР були направлені до РФ задовго до ратифікації договору

Попри те, що раніше договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ і КНДР не діяв офіційно, протягом тривалого часу низка різних джерел повідомляє про те, що в РФ вже перебувають військовослужбовці з Північної Кореї, які задіяні у війні проти України.

Високопосадовці зі США, Південної Кореї та України близькі в оцінках, згідно з якими чисельність цих солдатів в РФ сягає щонайменше 10 тисяч осіб. За даними ЗМІ, вони проходять підготовку на військових об'єктах у далекосхідних регіонах Росії. Київ стверджує, що частину північнокорейських солдатів після навчання було направлено до Курської області, де триває військова операція ЗСУ, і серед сил КНДР вже є втрати.

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Крім того, за даними Києва, на фронті вже перебувають північнокорейські офіцери, які допомагають силам РФ використовувати для атак по Україні зброю, яку раніше Пхеньян передав Москві.

Численні повідомлення про перебування військових із КНДР в РФ надходять щонайменше з вересня. Проте інтернет-видання "Медіазона" вважає, що північнокорейські солдати почали масово в'їжджати до Росії ще з липня.

ЗМІ спирається на офіційні дані прикордонної служби РФ. Згідно з ними, у липні стався небувалий сплеск перетину кордону РФ північнокорейцями, які в'їхали до Росії як "студенти" - 3765 осіб. Це історичний рекорд. При цьому у квітні міністерство науки та вищої освіти РФ повідомляло, що в Росії на той момент навчалися лише близько 130 студентів із КНДР.

НАТО: Співпраця РФ та КНДР порушує резолюції Радбезу ООН

Раніше Північноатлантичний альянс, а також Австралія, Японія, Нова Зеландія, Південна Корея та Україна у спільній заявірішуче засудили військову співпрацю Пхеньяну та Москви.

"Окрім значної підтримки, вже наданої КНДР Росії в ході війни, включаючи постачання мільйонів боєприпасів, а також балістичних ракет, дислокація тисяч солдатів з КНДР є небезпечним розширенням допомоги Росії в її незаконній війні проти України", - зазначалося в тексті заяви.

Крім того, у НАТО назвали "неприйнятним" той факт, що російська сторона "знімає з порядку денного" тему денуклеаризації КНДР - такі заяви раніше робив глава МЗС РФ Сергій Лавров. РФ у зв'язку з цим дорікнули у порушенні відразу кількох резолюцій Ради Безпеки ООН, у якому РФ продовжує зберігати своє членство з правом вето.