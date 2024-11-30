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КонфліктиПівнічна Корея

Кім Чен Ин запевнив РФ у подальшій підтримці війни в Україні

Олена Перепадя
30 листопада 2024 р.

Лідер Північної Кореї каже, що "Росія реалізує своє право на оборону" від західних держав, і що треба "вживати рішучих заходів проти імперіалістів".

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Телебачення Південної Кореї про зустріч лідерів Росії Володимира Путіна та КНДР Кім Чен Ина (листопад 2024 року)
Путін і Кім Чен ИнФото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин запевнив міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова, який перебуває з візитом у Пхеньяні, у своїй незмінній підтримці війни Росії проти України.

За словами Кіма, які в суботу, 29 листопада, наводять північнокорейські державні пропагандистські ЗМІ, "західні держави на чолі зі Сполученими Штатами змусили київську владу атакувати російську територію за допомогою власної зброї дальнього радіусу дії". Кім назвав це "прямим військовим втручанням у конфлікт", що означає, що Росія лише здійснює своє право на самооборону і має право "вжити рішучих заходів, щоб змусити ворожі сили заплатити ціну".

Він заявив, що Північна Корея "незмінно підтримуватиме політику Російської Федерації щодо захисту її суверенітету і територіальної цілісності від зазіхань імперіалістів на гегемонію".

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Військова співпраця РФ і КНДР розширюватиметься

Бєлоусов у Пхеньяні також провів зустріч з міністром оборони КНДР Но Кван Чолом і заявив, що військова співпраця між Москвою та Пхеньяном розширюватиметься. Обидві країни цього року ратифікували угоду про безпеку, яка включає пакт про взаємну оборону.

За оцінками Південної Кореї та США, Північна Корея відправила в Росію понад 10 тисяч солдатів, і деякі з них уже брали участь в боях у Курській області РФ, частину якої контролюють українські військові. Кількість північнокорейських солдатів може зрости до 100 тисяч, попереджав президент України Володимир Зеленський.

Крім того, за даними військової розвідки України, Північна Корея уже перемістила в Росію понад 100 артилерійських систем і 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24. Повідомлялося, що КНДР розширює завод із виробництва балістичних ракет, якими РФ обстрілює Україну.

Тим часом 27 листопада Південну Корею відвідав міністр оборони України Рустем Умєров.  Його прийняв президент Юн Сок Йоль, а мета зустрічі полягала в тому, щоб обмінятися розвідувальними даними про дедалі тіснішу військову співпрацю між Росією і Північною Кореєю та обговорити спільні відповіді на безпекові загрози. 

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