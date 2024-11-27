США заявили, що Пхеньян готує нову партію балістики для РФ

Влада КНДР має намір надати Росії нові балістичні ракети на додачу до понад сотні переданих раніше, повідомив диппредставник США при ООН.

Влада Північної Кореї (КНДР) має намір передати Росії нову партію балістичних ракет для ударів по Україні. Відповідну заяву зробив у середу, 27 листопада, заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд під час засідання Ради Безпеки ООН.

"КНДР готується передати ще більше балістичних ракет", - зауважив представник Сполучених Штатів, якого цитує агенція "Укрінформ" . Американський дипломат зазначив, що Пхеньян раніше незаконно передав РФ понад 18 тисяч контейнерів із боєприпасами та пов’язаними з ними матеріалами, а також понад 100 балістичних ракет.

"Усі вони були застосовані для ударів по населених пунктах, як-от Київ і Запоріжжя", - зазначив Вуд. Він також наголосив, що американська сторона має інформацію про те, що в бойових діях проти України буде задіяна значна кількість північнокорейських самохідних артилерійських установок калібру 170 мм, а також 240-мм реактивних систем залпового вогню виробництва КНДР.

ЗМІ повідомляли про масштабне розширення виробничих потужностей на ракетному заводі КНДР

Нагадаємо, днями інформагенція Reuters повідомила із посиланням на дослідників американського Центру досліджень у сфері нерозповсюдження ядерних озброєнь імені Джеймса Мартіна (CNS) про значне розширення виробничих потужностей одного з ракетних заводів КНДР.

Так, низка супутникових знімків вказують на масштабні роботи зі спорудження нових виробничих площ на території "Заводу 11 лютого". Як зазначала агенція, досі це був єдиний завод у КНДР, що виробляє балістичні ракети "Хвасон-11", відомі на Заході як KN-23, які Росія застосовує у війні проти України.

Крім того, аналітики CNS припускають, що Пхеньян покращує входи в деякі підземні об'єкти цього комплексу. У CNS вважають, що розширення заводу в Хамхині свідчить про те, що Північна Корея намагається значно збільшити його продуктивність.

Раніше військові аналітики знаходили докази причетності "Заводу 11 лютого" до ударів РФ по Україні. Зокрема на багатьох вузлах і агрегатах уламків однієї з північнокорейських ракет було видно мітки заводу-виробника "112". На думку аналітиків, таке маркування прямо вказувало на "Завод 11 лютого". Останній не раз згадувався північнокорейськими пропагандистами як місце виробництва ракетної техніки. Завод особисто відвідував лідер КНДР Кім Чен Ин.

У квітні цього року командувач Тихоокеанської армії США генерал Чарльз Флінн визнав, що війна в Україні надає Пхеньяну рідкісний шанс випробувати свою зброю в реальних бойових умовах в Україні. Флінн заявив тоді, що КНДР може скористатися цією нагодою для покращення характеристик своїх озброєнь, писало ділове видання Bloomberg .

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