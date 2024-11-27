Команда Трампа обговорює переговори з Кім Чен Ином - Reuters

Представники Дональда Трампа обдумують ідею контакту з Кім Чен Ином, щоб налагодити відносини між США та Північною Кореєю, пише Reuters.

Команда обраного президентом США Дональда Трампа обговорює проведення прямих переговорів з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, сподіваючись, що це допоможе знизити ризики збройного конфлікту. Про це 26 листопада повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агенції, кілька людей у ​​команді Трампа розраховують "розбити кригу" між країнами та поновити відносини США і Північної Кореї.

Декількома днями раніше Трамп повідомив, що планує призначити заступником радника з національної безпеки Алекса Вонга. Колишній чиновник Державного департаменту США свого часу лобіював прямий контакт Трампа та Кіма.

Трамп і Кім - від рукостискань до образ

Тижнем раніше Кім під час виступу на військовій виставці в Пхеньяні заявив, що КНДР "зайшла так далеко, як могла, у переговорах із США", але Вашингтон нібито не хоче змінювати свою політику, через що вони близькі до термоядерної війни.

Трамп - один із небагатьох американських президентів, які особисто зустрічалися з високопоставленими представниками КНДР у ході офіційних зустрічей. Під час свого першого президентського терміну він у 2018 році провів переговори з Кімом у Сінгапурі , а роком пізніше у Ханої відбулася друга офіційна зустріч. Заради третьої Трамп улітку 2019 року відвідав демілітаризовану зону на кордоні Північної та Південної Кореї.

Метою переговорів Трамп ставив денуклеаризацію Північної Кореї, проте ця ідея не мала успіху. Восени 2019 року КНДР звинуватила США у провалі переговорів, а Трамп розкритикував Кіма і зажадав "провести денуклеаризацію, як було обіцяно". Високопоставлений представник КНДР Кім Ен Чхоль у відповідь назвав Трампа "нетерплячим старим". Надалі відносини країн лише погіршилися.

Спілкуванню може перешкодити Путін

США офіційно не змінювали своєї позиції щодо денуклеаризації Північної Кореї, тоді як Росія відмовилась від тиску з цього питання. Наприкінці вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що термін "денуклеарізація" стосовно КНДР "втратив будь-який сенс".

Також останніми роками РФ потурає Північній Кореї в питанні обходу санкцій ООН. У березні Росія наклала вето на продовження мандату групи контролю за дотриманням санкцій проти КНДР. Зняття санкцій було одним із головних очікувань Кіма від перегорів зі США, які так і не призвели до результату.

Зміцнення відносин Кіма з Володимиром Путіним призвело до підписання між КНДР і РФ угоди, яка передбачає "всеосяжне" стратегічне партнерство.