"Ворожа політика": у КНДР відреагували на слова Байдена

Північна Корея піддала різкій критиці президента США Джо Байдена за висловлювання, що КНДР становить серйозну загрозу для безпеки його країни і всього світу. Про це йдеться у заяві МЗС КНДР, оприлюдненій в неділю, 2 травня.

"Байден припустився грубої помилки, з якою неможливо миритися. Північна Корея буде змушена вжити відповідних заходів, і з часом США знову опиняться в дуже серйозному становищі", - зазначили у відомстві.

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У КНДР кажуть про "тотальне протистояння" із США

Слова Байдена під час його промови перед Конгресом США свідчать про намір США продовжувати "ворожу політику" щодо КНДР, зазначається у документі. Пхеньян знову звинуватив США в "постійному ядерному шантажі", а також наголосив, що розробка ядерної зброї є правом країни на самозахист.

У заяві МЗС КНДР також зазначається, що критика США щодо порушень прав людини в Північній Кореї ображає гідність лідера КНДР і свідчить про підготовку Вашингтоном "тотального протистояння" з Пхеньяном.

У Вашингтоні роблять ставку на стримування КНДР

Білий дім у п'ятницю, 30 квітня, повідомив про завершення перегляду політики США щодо КНДР. Водночас у Вашингтоні заявили, що робитимуть ставку на дипломатію та стримування для того, аби змусити КНДР до відмови від ядерної зброї.

У Білому домі також додали, що американський президент відкритий до переговорів з Північною Кореєю щодо ядерного роззброєння. Водночас, як наголосили у Вашингтоні, "метою США й надалі залишається повна денуклеаризація Корейського півострова".