 Кім Чен Ин назвав США ″найбільшим ворогом″ КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2021

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Новини

Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" КНДР

Кім Чен Ин заявив, що ключем до майбутніх відносин між КНДР і США є зміна "ворожої" позиції Білого дому. Він зазначив, що не очікує змін після приходу до влади Джо Байдена.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на з'їзді правлячої партії

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на з'їзді правлячої партії

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" своєї країни і заявив про розширення ядерного арсеналу країни на восьмому з'їзді правлячої Трудової пратії КНДР. "Зовнішньополітична діяльність повинна бути знову зосереджена на перемозі над США - нашим найбільшим ворогом та основною перепоною на шляху нашого інноваційного розвитку", - цитують його в суботу, 9 січня, північнокрейські державні ЗМІ, передає агенція новин dpa.

На цьому з'їзді Кім Чен Ин вперше офіційно прокоментуав перехід влади в США від Дональда Трампа до Джо Байдена. За його словами, він не очікує жодних змін у політиці Вашингтона щодо КНДР з приходом Байдена, і додав, що це не залежить від того, хто є лідером США. Кім Чен Ин сказав, що ключем до майбутніх відносин між двома країнами є зміна "ворожої" позиції Білого дому.

При цьому лідер КНДР закликав невпинно працювати у сфері ядерної енергетики "для безпеки нашого народу". Він повідомив про нібито завершення дослідження для розробки нових ядерних підводних човнів. Також він заявив про підготовку до випробувань та виготовлення різноманітної зброї.

Читайте також: Дональд Трамп довіряє Кім Чен Ину попри пуски ракет у КНДР

Нагадаємо, переговори з питання денуклеаризації Корейського півострова фактично припинилися після безрезультатного саміту президента США Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина в лютому 2019 року у В'єтнамі. Жодних результатів не принесла й коротка зустріч Трампа та Кіма у демілітаризованій зоні між двома Кореями в червні 2019 року.

Згодом інформагенції КНДР і Південної Кореї неодноразово повідомляли про запуски ракет малої дальності на північнокорейській території. Резолюції Ради Безпеки ООН забороняють КНДР будь-які випробування балістичних ракет.

4 липня 2020 року у КНДР заявили, що не вбачають необхідності у нових переговорах зі США з питання ядерного роззброєння. У відповідь Держдеп США заявив, що залишається відкритим для переговорів з Північною Кореєю. 

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