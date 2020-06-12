Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" своєї країни і заявив про розширення ядерного арсеналу країни на восьмому з'їзді правлячої Трудової пратії КНДР. "Зовнішньополітична діяльність повинна бути знову зосереджена на перемозі над США - нашим найбільшим ворогом та основною перепоною на шляху нашого інноваційного розвитку", - цитують його в суботу, 9 січня, північнокрейські державні ЗМІ, передає агенція новин dpa.

На цьому з'їзді Кім Чен Ин вперше офіційно прокоментуав перехід влади в США від Дональда Трампа до Джо Байдена. За його словами, він не очікує жодних змін у політиці Вашингтона щодо КНДР з приходом Байдена, і додав, що це не залежить від того, хто є лідером США. Кім Чен Ин сказав, що ключем до майбутніх відносин між двома країнами є зміна "ворожої" позиції Білого дому.

При цьому лідер КНДР закликав невпинно працювати у сфері ядерної енергетики "для безпеки нашого народу". Він повідомив про нібито завершення дослідження для розробки нових ядерних підводних човнів. Також він заявив про підготовку до випробувань та виготовлення різноманітної зброї.

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Нагадаємо, переговори з питання денуклеаризації Корейського півострова фактично припинилися після безрезультатного саміту президента США Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина в лютому 2019 року у В'єтнамі. Жодних результатів не принесла й коротка зустріч Трампа та Кіма у демілітаризованій зоні між двома Кореями в червні 2019 року.

Згодом інформагенції КНДР і Південної Кореї неодноразово повідомляли про запуски ракет малої дальності на північнокорейській території. Резолюції Ради Безпеки ООН забороняють КНДР будь-які випробування балістичних ракет.

4 липня 2020 року у КНДР заявили, що не вбачають необхідності у нових переговорах зі США з питання ядерного роззброєння. У відповідь Держдеп США заявив, що залишається відкритим для переговорів з Північною Кореєю.