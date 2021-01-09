 Кім Чен Ин став генсеком Трудової партії КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2021

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Новини

Кім Чен Ин став генсеком Трудової партії КНДР

До цього призначення Кім Чен Ин був головою Трудової партії КНДР. Це рішення ухвалили після перейменування виконавчої політичної ради партії у секретаріат.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на з'їзді правлячої партії

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на з'їзді правлячої партії

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у неділю, 10 січня, був призначений генеральним секретарем Трудової партії КНДР під час восьмого з'їзду партії в Пхеньяні. Про це повідомляє державне інформагентство КНДР ЦТАК.

Це рішення було радше формальністю, його ухвалили після перегляду партійних правил на шестидневному з'їзді і, зокрема, після перейменування виконавчої політичної ради Трудової партії у секретаріат.

Раніше посаду держсекретаря Трудової партії займав дід Кім Чен Ина і засновник КНДР Кім Ір Сен, потім його син Кім Чен Ір. Після його смерті у 2011 році новим держсекретарем став його син Кім Чен Ин. Однак у 2016 році цей секретаріат був скасований і Кім Чен Ин став головою Виконавчої політичної ради партії. І зараз, коли раду знову перейменували в секретаріат, лідер КНДР став генеральним секретарем.

Нагадаємо, під час партійного з'їзду Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" своєї країни і заявив про розширення ядерного арсеналу Північної Кореї.

Також він заявив, що визнав майже повний провал п'ятирічного плану економічного розвитку країни. 

  • Військовий парад у КНДР

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


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