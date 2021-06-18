 Північна та Південна Кореї відновили офіційні канали зв′язку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2021

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Новини

Північна та Південна Кореї відновили офіційні канали зв'язку

Офіційні канали зв'язку рік тому в односторонньому порядку перервала Північна Корея. Утім, з квітня лідер КНДР обмінюється листами з президентом Південної Кореї.

Südkorea Nordkorea Kommunikationskanal NEU

Адміністрація президента Південної Кореї оголосила про відновлення транскордонної гарячої лінії з Північною Кореєю. Державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA також підтвердило, що лінії зв'язку були відновлені у вівторок вранці, 27 липня.

Як заявили в KCNA, всі корейці хочуть якнайшвидше оговтатися від невдач, і лідери півночі та півдня "домовились зробити великий крок у відновленні взаємної довіри та сприянні примиренню шляхом віднови припинених міжкорейських ліній зв'язку".

Це сталось у 68-у річницю підписання угоди про припинення вогню, яка закінчила Корейську війну, зазначає агентство dpa.

При цьому президент Південної Кореї Мун Чже Ін ще з квітня обмінюється особистими листами з лідером КНДР Кім Чен Ином, повідомили в його офісі. Саме у цьому листуванні вони і домовились відновити зв'язок. В офісі президента Південної Кореї заявили, що цей крок покращить відносини між країнами.

Нагадаємо, у червні 2020 року Північна Корея в односторонньому порядку перервала всі канали зв'язку між урядами та військовими обох країн. Також КНДР критикувала уряд в Сеулі за невжиття заходів проти активістів та північнокорейських біженців, які запускали на кордоні в Північну Корею листівки з критикою керівництва КНДР.

Крім того, у червні 2020 року також Північна Корея підірвала міжкорейський офіс зв'язку у своєму прикордонному місті Кесон, який відкрили після саміту лідерів Північної та Південної Кореї у 2018 році.

  • Китайсько-північнокорейський кордон, місто Даньдун, КНР

    Міст до Північної Кореї

    Міст у нікуди

    Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

  • Зламаний міст

    Міст до Північної Кореї

    Туристична принада

    "Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.

  • Місто Сінийджу у КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Погляд через річку

    Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.

  • На кордоні з КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Іще один погляд зі "Зламаного мосту"

    "Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.

  • КНДР у телескоп

    Міст до Північної Кореї

    КНДР у телескоп

    Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.

  • Сувеніри з кордону

    Міст до Північної Кореї

    Сувеніри з кордону

    На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.

  • Північнокорейський ресторан

    Міст до Північної Кореї

    Делікатеси з голодної країни

    У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.

  • Санкції проти режиму в КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Прохолодні відносини

    Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.

  • Економічного процвітання немає

    Міст до Північної Кореї

    Економічного процвітання немає

    Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.

    Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович


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