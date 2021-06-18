Північна та Південна Кореї відновили офіційні канали зв'язку

Адміністрація президента Південної Кореї оголосила про відновлення транскордонної гарячої лінії з Північною Кореєю. Державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA також підтвердило, що лінії зв'язку були відновлені у вівторок вранці, 27 липня.

Як заявили в KCNA, всі корейці хочуть якнайшвидше оговтатися від невдач, і лідери півночі та півдня "домовились зробити великий крок у відновленні взаємної довіри та сприянні примиренню шляхом віднови припинених міжкорейських ліній зв'язку".

Це сталось у 68-у річницю підписання угоди про припинення вогню, яка закінчила Корейську війну, зазначає агентство dpa.

При цьому президент Південної Кореї Мун Чже Ін ще з квітня обмінюється особистими листами з лідером КНДР Кім Чен Ином, повідомили в його офісі. Саме у цьому листуванні вони і домовились відновити зв'язок. В офісі президента Південної Кореї заявили, що цей крок покращить відносини між країнами.

Нагадаємо, у червні 2020 року Північна Корея в односторонньому порядку перервала всі канали зв'язку між урядами та військовими обох країн. Також КНДР критикувала уряд в Сеулі за невжиття заходів проти активістів та північнокорейських біженців, які запускали на кордоні в Північну Корею листівки з критикою керівництва КНДР.

Крім того, у червні 2020 року також Північна Корея підірвала міжкорейський офіс зв'язку у своєму прикордонному місті Кесон, який відкрили після саміту лідерів Північної та Південної Кореї у 2018 році.