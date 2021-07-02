Міністр оборони України пообіцяв, що парад до Дня незалежності не буде "совковим"

Міністр оборони України Андрій Таран запевнив, що військовий парад до Дня незалежності, який відбудеться в центрі Києва 24 серпня, за сценарієм відрізнятиметься від попередніх аналогічних заходів.

"Дуже символічно, що цього року на 30-ту річницю незалежності ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаємо "совковість" у минулому. У цьому році сценарій проведення усього святкування, зокрема військового параду як окремого елементу цього святкування, на Хрещатику буде іншим. Уперше за роки незалежності України не буде об’їзду військ, привітання кожної коробки окремо", - сказав Таран у четвер, 12 серпня, йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства.

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За словами міністра, такі об'їзди залишилися хіба що в Росії "яка здійснює проти нас збройну агресію". Зміна сценарію параду, стверджує Таран, є "серйозною демонстрацією прихильності натовським стандартам".

Цього дня він ознайомився з підготовкою до параду, побувавши на репетиції проходження пішої колони, що відбулася на злітній смузі державного підприємства "Антонов". Таран зазначив, що в параді візьмуть участь майже 5 тисяч представників сектора безпеки і оборони, при цьому більшість військовослужбовців, яких залучили до параду, - учасники бойових дій. Важка техніка, яка може завдати шкоди дорожньому покриттю, участь у параді не братиме, запевнив міністр.