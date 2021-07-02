Парад і концерти: в ОП повідомили, як Україна святкуватиме День незалежності

Святкові заходи з нагоди 30-річчя Дня незалежності України триватимуть з 22 до 24 серпня. У ці три дні по всій країні відбудеться понад 150 заходів, які об'єднали слоганом "Ти у мене єдина". Про це повідомила пресслужба президента України в понеділок, 2 серпня.

22 серпня за участі президента Володимира Зеленського відбудеться вручення відзнаки "Національна легенда України". Її присуджуватимуть громадянам за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України.

23 серпня, у День державного прапора України, у географічному центрі України в Черкаській області відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стяга. Урочистості пройдуть у всіх областях країни. Зокрема фасади будівель Верховної Ради, Національної опери, палацу "Україна", ЦУМу, ТРЦ "Гулівер" у Києві набудуть кольорів українського прапора.

Також у цей день у Києві пройде установчий саміт ініціативи президента України "Кримська платформа". Він буде першим заходом платформи на найвищому політичному рівні. На ньому виступлять президент України, голова Верховної Ради, прем’єр-міністр, лідери кримськотатарського народу, глави іноземних делегацій, представники новоствореної експертної мережі "Кримської платформи".

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Цього ж дня відбудеться саміт перших леді та джентльменів "М'яка сила у новій реальності", який ініціює дружина президента України Олена Зеленська.

Військовий парад і концерт Андреа Бочеллі у День незалежності

У День незалежності України, 24 серпня, на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил України. Заплановані заходи за участі представників і техніки всіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів.

Як повідомив 2 серпня на форумі "Україна 30" полковник, представник Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил Руслан Сергієнко, до параду залучать понад 5 тисяч особового складу, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки. "Під час проведення параду сплановано провести артилерійський салют з Труханового острова", - сказав Сергієнко, цитує інформагенція "Українські новини".

Цього ж дня відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі, а увечері на НСК "Олімпійський" розпочнеться святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни", у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр. "Без пауз і зупинок виконавці передаватимуть своєрідну "естафету" одне одному та створять єдину композицію з десятків знакових для незалежної України пісень", - йдеться у повідомленні пресслужби президента України.

Один довгий вікенд із нагоди Дня незалежності

День незалежності України - 24 серпня - припадає на вівторок. З огляду на це уряд зробив понеділок, 23 серпня, також вихідним днем. Як наслідок, в Україні неробочими будуть дні з 21-го по 24 серпня. Водночас робочий день з 23 серпня перенесли на суботу, 28 серпня.

До Києва привезуть оригінал конституції Пилипа Орлика

16 серпня до Софійського собору у Києві привезуть оригінал конституції Пилипа Орлика, повідомив Володимир Зеленський.

"За тиждень до Дня незалежності України і вперше в історії нашої країни в Україну надійде оригінал конституції Пилипа Орлика. Всі громадяни, починаючи з 16 серпня, зможуть побачити оригінал у Софійському соборі. Пам'ятка нашого права написана 300 років тому і пам'ятка нашої архітектури побудована 1000 років назад", - заявив Зеленський 2 серпня на форумі "Україна 30. Імідж України", цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Оригінал цього документа вперше за 311 років привезуть зі Швеції до України.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, у Києві під час святкування Дня незалежності до охорони порядку залучать понад 10 тисяч поліцейських.