Зеленський у 29-у річницю Незалежності: 29 днів немає бойових втрат

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що перемир'я на Донбасі триватиме й надалі та вимірюватиметься вже не днями, а місяцями і роками. Про це він заявив у понеділок, 24 серпня, під час свого виступу в понеділок на урочистостях із нагоди 29-ї річниці Незалежності України.

"Рік тому я розповідав про те, як кожен мій ранок починається з СМС-повідомлення від Генерального штабу України. СМС про кількість поранених та загиблих за минулу добу на передовій. Цифри бувають різними, та тільки одне повідомлення робить ранок добрим: поранених - 0, загиблих - 0. Сьогодні, 29-й день поспіль у мене і всієї нашої України ранок дійсно добрий", - заявив Зеленський.

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"Так, перед нами стоїть багато нових викликів, але сьогодні 29 днів, як на сході України у нас немає бойових втрат. 29 днів, як українські міста та села не ховають своїх героїв. 29 днів, як не плачуть мами. 29 днів, як дружини та діти чують у телефонній трубці: "Цілую вас, мої рідні. Скоро повернуся додому", - сказав він під час свого виступу.

Зеленський також зазначив, що під час нещодавньої поїздки на схід країни в розмові з місцевими жителями вони сказали йому, що чують не новини про домовленості щодо режиму тиші, а чують саму тишу.

"І сьогодні, у 29-й день перемир'я, у 29-ту річницю Незалежності, ми всі просимо Бога лише про одне. Нехай дні тиші стануть місяцями, місяці - роками, роки - століттями, а потім тисячоліттями: миру, злагоди і процвітання української землі" - заявив президент України.

"І ми віримо, що це точно настане, бо надсилаємо прохання до неба саме з цього, знакового місця - Софійської площі. Тут Ярослав Мудрий розбив печенігів. Тут проходили збори громади та ухвалювали всі важливі рішення. Тут вітали гетьмана Хмельницького з перемогою, тут проголошували Акт Злуки та Соборність України. Тут, у 43-му році відзначали вигнання нацистів з Києва. А у серпні 1991-го тут відбулося народне віче на підтримку незалежності. І сьогодні, повертаючись до традицій наших предків, саме тут ми відзначаємо 29-ту річницю Незалежності України", - зазначив він.