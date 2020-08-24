 Президент Німеччини привітав Україну з Днем незалежності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2020

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Новини

Президент Німеччини привітав Україну з Днем незалежності

У своєму привітанні до Дня незалежності України президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр підкреслив, що "Крим залишається частиною України". Сьогодні Україну відвідає міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр привітав Україну з Днем незалежності

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (архівне фото)

З нагоди Дня незалежності України президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) передає своєму українському колезі президенту Володимиру Олександровичу Зеленському щирі вітання. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому в понеділок, 24 серпня, посольством ФРН в Україні.

У своєму привітанні президент ФРН запевнив, що "Німеччина і в майбутньому дієво та солідарно стоятиме пліч-о-пліч з Україною у справі збереження її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, невтомно виступатиме за припинення насилля та страждань українців, що живуть на сході країни".

При цьому Штайнмайєр підкреслив, що "Крим залишається частиною України".

Глава МЗС Німеччини прибуде з візитом

Також посольство ФРН в Україні нагадало, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) приїде в День незалежності 24-го серпня до Києва і проведе зустрічі з Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем та з главою МЗС Дмитром Кулебою.

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Предметом розмов, як повідомляється, буде, зокрема, ситуація на Донбасі та можливості для подальшого прогресу в переговорах у "нормандському форматі". 

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