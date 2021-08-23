 У Києві святкують 30-ту річницю незалежності України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2021

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У Києві святкують 30-ту річницю незалежності України

У Києві на Майдані Незалежності відбуваються офіційні урочистості та військовий парад з нагоди Дня незалежності України.

У Києві святкують 30-ту річницю незалежності України

У центрі Києва у вівторок, 24 серпня, відбуваються святкові урочистості на честь 30-річниці незалежності України. Церемонія розпочалася з підняття державного прапора та виступу президента Володимира Зеленського. У своєму виступі він оголосив, що запровадив нове свято - День Української державності. 

"Ми починаємо відзначати День Української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва - столиці Київської Русі - України, яку недаремно називають місцем, де все починається", - заявив Зеленський і додав, що "підписує сьогодні, 24 серпня, відповідний указ".

Президент також зазначив, що "Україна розпочинає процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, боролися за Україну та поховані не в Україні". Зеленський наголосив, що "Україна повертатиме своє - історичні та культурні цінності, які перебувають за кордоном".

Він також нагадав про проведення саміту "Кримської платформи", який зібрав 46 іноземних держав. "Ми боремося за своїх людей "там" - адже можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України. Те, що люди на Донбасі та в Криму бояться про це сказати, не означає, що вони бояться про це думати. І вони повернуться", - наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський заявив, що всі громадяни України "зі сходу та заходу, україномовні та "русскоязычные", мають бути однією родиною". Після його виступу почалася церемонія вручення державних нагород.

Святковий парад ЗСУ

Пізніше розпочався святковий парад Збройних сил України. До параду залучили понад 5 тисяч особового складу, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

О 14-й годині за київським часом запланований річковий парад на Дніпрі за участю кораблів Військово-морських сил України та Державної прикордонної служби.

Також у небо на Києвом підніметься найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", який пролетить над Хрещатиком та замикатиме повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників та військово-транспортних суден.

Колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко

Колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко (в центрі) та Петро Порошенко

На Хрещатику і Майдані зібралися багато людей, деякі з них у вишиванках та з державними прапорами у руках. На параді також присутні колишні президенти України - Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, мер Києва Віталій Кличко, лідери та представники іноземних держав.

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