"Далека від реальності ідеологія". Німецькі ЗМІ про промову Путіна на параді в Москві

Святкування в Росії Дня перемоги, парад 9 травня на Червоній площі та особливо промова на ньому президента РФ Володимира Путіна привернули цьогоріч посилену увагу німецьких ЗМІ. Прямий репортаж із Москви вели три інформаційні телеканали - Phoenix, n-tv і Welt, а на сайтах провідних друкованих видань після інформаційних повідомлень із детальними цитатами з промови Путіна (та відеозаписом у німецькому перекладі) незабаром з'явилися коментарі.

"Мета війни тепер - Донбас і Херсон"

Аналізуючи у прямому ефірі телеканалу Phoenix виступ російського президента, професор Боннського університету, політолог Андреас Гайнеманн-Ґрюдер (Andreas Heinemann-Grüder) зауважив, що Путін не оголосив формально війну Україні, як багато хто очікував, і знову змінив пояснення причин російського нападу на сусідню країну.

"Цікаво, що він навіть не завдав собі клопоту перерахувати попередні виправдання. Він не говорив ні про геноцид, ні про денацифікацію, ні про демілітаризацію України, та й тема "нам треба захищати етнічних росіян" не відігравала жодної ролі. Ішлося радше про повернення "історичних територій".

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Руйнування в Маріуполі

На питання ведучого, чому Путін зробив у своїй промові такий очевидний акцент на Донбасі, а не на всій Україні, професор Гайнеманн-Ґрюдер відповів: "Складається враження, що Донбас тепер став вирішальною метою війни, і вони (керівники Росії. - Ред.) більше не домагаються максимальної мети обезголовити Україну, позбавивши її політичного керівництва, або цілковито знищити український суверенітет". Експерт уточнив: схоже, ідеться про Донбас у ширшому розумінні, імовірно, включно з Херсонською областю.

Російське керівництво, на думку експерта, надсилає сигнал, що "в нас обмежені воєнні цілі". Таким чином воно, можливо, намагається переконати Захід вплинути на українського президента Володимира Зеленського, аби він пішов на компроміси щодо питання Донбасу, адже "тоді війна може закінчитися". Андреас Гайнеманн-Ґрюдер вважає, що адресат цього сигналу - не Зеленський, а саме Захід, із яким Москва має намір домовлятися про нову демаркаційну лінію, адже "для Путіна Україна - лише сателіт США, тобто маріонетка, яка не діє самостійно".

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"Путін налаштовує населення на майбутні втрати"

Коментуючи промову Путіна у прямому ефірі телеканалу n-tv, колишній полковник Бундесверу і голова німецького Політично-військового товариства Ральф Тіле (Ralph Thiele) звернув увагу на фразу про російських військовослужбовців, які загинули в Україні. Експерт упевнений, що "найближчими днями ми побачимо дані про велику кількість жертв" та що "Путін таким чином налаштовує населення на майбутні втрати".

"Те, що Путіну було достатньо лише відмовитися від подальшої ескалації, і це сприйняли з полегшенням, свідчить про катастрофічний стан справ у світі. Загалом його промова справила гнітюче враження", - йдеться в коментарі до промови Путіна, який опублікувала газета Süddeutsche Zeitung під заголовком "Чорний день".

Володимир Путін серед ветеранів під час параду на Червоній площі в Москві 9 травня 2022 року

"Він відмовився від мобілізації, та це не означає, що він не оголосить про неї незабаром. Він не підтвердив найгірші побоювання, не оголосив війну НАТО або Республіці Молдові, зосередився на Донбасі та Кримі, але це не варто сприймати як ознаку слабкості чи тим паче як вказівку на прийдешній воєнний крах", - наголошується в коментарі.

"Промова Путіна була гнітючою передусім тому, що в ній менш ніж за десять хвилин був висловлений цілковито відірваний від реальності, але цілісний світогляд, який зловживає жахливими втратами і горем росіян у Другій світовій війні, аби виправдати напад на сусідню країну", - вказує газета.

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"Війну проти України інсценують як завершення перемоги над Німеччиною"

"Найбільше в цей день програли в Росії ветерани Другої світової війни, пам'ять про її російських жертв загалом. Страждання і звершення російського народу знадобилися лише для того, щоб стати історичним матеріалом для ідеології, яка інсценує російський похід проти України як завершення радянської перемоги над Німеччиною", - висновує Süddeutsche Zeitung.

Танк Т-34 часів Другої світової війни брав участь у параді в Москві 9 травня 2022 року

"У викладі Кремля історія нині повторюється. Росія має знову врятувати планету від фашизму, який цього разу прийшов у цей світ у вигляді України, - іронізує коментатор тижневика Der Spiegel. - Російський президент знову намалював картину доброчесної, занепокоєної безпекою та миром Росії, яка в боротьбі не на життя, а на смерть протистоїть морально зіпсутому Заходу".

Що ж до скасування повітряної частини параду в Москві та інших містах Росії, то Der Spiegel посилається на деяких коментаторів, які вважають, що Кремль прагнув будь-що уникнути конфузів або аварій. Адже, додає видання, "репутацію російських збройних сил і без того неабияк підірвано через збої та втрати в Україні".

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