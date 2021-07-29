Україна проводить військові навчання у відповідь на маневри в РФ - Таран

Масштабні командно-штабні тренування збройних сил України (ЗСУ) почалися вівторок, 10 серпня, по всій території країни, повідомило українське міністерство оборони. Активні тренування як на суходолі, так і в морі та повітряному просторі триватимуть до 13 серпня 2021 року, йдеться в повідомленні.

До навчань залучено усі види і роди ЗСУ. Як зазначив міністр оборони України Андрій Таран, на п’яти загальновійськових полігонах нарощуються бойові спроможності об’єднаних сил, 14-ти органів військового управління збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту.

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За словами Тарана, відпрацювання питань оборони України "сьогодні особливо актуальне, оскільки міністерство оборони України фіксує постійні переміщення та активізацію підрозділів збройних сил Російської Федерації". Саме зараз РФ проводить масштабні навчання на 20 полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, в анексованому Криму і на російських військових базах у Вірменії й у самопроголошених Абхазії і Південній Осетії.

"Треба пам’ятати, що 8 серпня 2008 року, саме проводячи так звані "навчання", Кремль віддав наказ військам вдертися до Грузії. У тій злочинній інтервенції від рук російських окупантів гинули солдати і мирні мешканці. Сьогодні знову "навчання", а тому ми пильно спостерігаємо за підтекстом російських маневрів і стягуванням техніки", - зазначив Таран.