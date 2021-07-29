 Україна проводить військові навчання у відповідь на маневри в РФ - Таран | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна проводить військові навчання у відповідь на маневри в РФ - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран пояснив масштабні тренування збройних сил тим, що Україна "пильно спостерігає за підтекстом російських маневрів і стягуванням техніки".

Кулемети на Яворівському військовому полігоні

Кулемети на Яворівському військовому полігоні (фото з архіву)

Масштабні командно-штабні тренування збройних сил України (ЗСУ) почалися вівторок, 10 серпня, по всій території країни, повідомило українське міністерство оборони. Активні тренування як на суходолі, так і в морі та повітряному просторі триватимуть до 13 серпня 2021 року, йдеться в повідомленні.

До навчань залучено усі види і роди ЗСУ. Як зазначив міністр оборони України Андрій Таран, на п’яти загальновійськових полігонах нарощуються бойові спроможності об’єднаних сил, 14-ти органів військового управління збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту.

Читайте також: Чорне море як зона протистояння Росії та НАТО: напруга зростає

За словами Тарана, відпрацювання питань оборони України "сьогодні особливо актуальне, оскільки міністерство оборони України фіксує постійні переміщення та активізацію підрозділів збройних сил Російської Федерації". Саме зараз РФ проводить масштабні навчання на 20 полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, в анексованому Криму і на російських військових базах у Вірменії й у самопроголошених Абхазії і Південній Осетії.

"Треба пам’ятати, що 8 серпня 2008 року, саме проводячи так звані "навчання", Кремль віддав наказ військам вдертися до Грузії. У тій злочинній інтервенції від рук російських окупантів гинули солдати і мирні мешканці. Сьогодні знову "навчання", а тому ми пильно спостерігаємо за підтекстом російських маневрів і стягуванням техніки", - зазначив Таран.

Дивитись відео 07:16

Найбільші навчання Sea Breeze-2021: чому США і НАТО навчили Україну (09.07.2021)

Також за темою

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine April 9, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Чи почне Зеленський зміну поколінь у ЗСУ і міністерстві оборони 29.07.2021

За два дні Володимир Зеленський замінив вище керівництво Збройних сил України. Експерти налаштовані стримано оптимістично і кажуть про шанс на оновлення для української армії.

Dec. 2, 2015 - Brussels, BXL, Belgium - Ukrainian flag seen during a news conference following a NATO Foreign ministers meeting at the North Atlantic Treaty Organization s (NATO) headquarters in Brussels, Belgium on 02.12.2015 by Brussels Belgium PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAw80_ DEC 2 2015 Brussels Bxl Belgium Ukrainian Flag Lakes during a News Conference following a NATO Foreign Minister Meeting AT The North Atlantic Treaty Organization S NATO Headquarters in Brussels Belgium ON 02 12 2015 by Brussels Belgium PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAw80_

Таран: ПДЧ НАТО вже цьогоріч - першочерговий пріоритет для України 10.04.2021

Євроатлантична інтеграція зможе гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України, вважає міністр оборони України Андрій Таран.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg, right, and Ukraine's Foreign Minister Dmytro Kuleba pose for photographers prior to a meeting at NATO headquarters in Brussels, Tuesday, April 13, 2021. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

Столтенберг: Про вступ України до НАТО вирішуватимуть члени Альянсу, а не Росія 13.04.2021

Щодо готовності України до членства в НАТО вирішуватимуть держави-члени блоку, а не Росія, наголосив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Він також підтвердив непохитну підтримку України з боку НАТО.

Реклама

Докладно

Об'єкт жаги - олімпійська золота медаль

Коментар: Медальний залік треба скасувати

Такий підхід лише підігріває націоналізм, який політизує спорт, вважає редакторка DW Сара Віртц.  

Опріснення води в Австралії

Опріснення морської води - рішення для Криму? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Що з ним не так?  