НАТО може розширити присутність у Румунії та Болгарії через дії Росії - ЗМІ

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) обговорює зміцнення сил на східному фланзі Альянсу у відповідь на дії Росії, яка стягнула війська до кордону з Україною. Так, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Тод Волтерс під час відеоконференції з головами оборонних відомств країн-союзників запропонував розширити присутність у Румунії та Болгарії, повідомив німецький тижневик Der Spiegel у суботу, 18 грудня, з посиланням на дипломатичні джерела в НАТО.

Альянс має розмістити в обох країнах контингенти чисельністю понад півтори тисячі людей, як це було раніше зроблено в балтійських державах та Польщі в рамках місії Enhanced Forward Presence, запропонував Волтерс. За його словами, військовослужбовці НАТО проводитимуть підготовку місцевих армій і зміцнять їх у разі надзвичайної ситуації.

Рішення можуть ухвалити на саміті НАТО

Волтерс наголосив, що розширення присутності в Болгарії та Румунії не було би провокацією, а стало б гарантією безпеки країн-союзників. Пропозицію обговорять на наступній зустрічі міністрів оборони держав Альянсу. У разі схвалення остаточне рішення буде прийнято на саміті в Мадриді наприкінці червня, зазначається видання. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку НАТО не надходило.

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Der Spiegel нагадує, що місія НАТО у країнах Балтії діє з 2017 року. Таким чином Альянс відреагував на анексію Криму Росією. За даними НАТО, це найбільше збільшення контингенту після закінчення холодної війни.

Росія просить про гарантії безпеки

17 грудня Росія оприлюднила напрацьовані нею проєкти угод з США і Північноатлантичним альянсом (НАТО) про гарантії безпеки. У документах, зокрема, містяться положення, яке виключає подальше розширення НАТО і вступ України у його склад. Окрім того, Москва пропонує Альянсу не розміщувати додаткові війська і озброєння за межами країн, в яких вони знаходилися в травні 1997 року, тобто до вступу країн Центральної Європи у НАТО.

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Разом з тим РФ пропонує підтвердити те, що Москва і НАТО не вважають один одного противниками і беруть на себе зобов'язання мирно врегульовувати конфлікти і утримуватися від застосування сили. Також Росія пропонує США не розміщувати озброєння і військовослужбовців там, де це може сприйматись іншою стороною як загроза національній безпеці. Міністерство закордонних справ України у відповідь на план від Росії зазначило, що гарантією безпеки на континенті може стати припинення розв'язаного Росією збройного конфлікту.

Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.