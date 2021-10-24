У Кремлі визнали, що не зможуть завадити вступу України в НАТО

Російська Федерація не зможе завадити Україні вступити в Північноатлантичний альянс (НАТО), заявив у неділю, 24 жовтня, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Водночас у Кремлі вважають, що зможуть "мінімізувати наслідки" можливого майбутнього приєднання України до НАТО.

"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо, але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни", - цитує Пєскова агенція "Інтерфакс". Також, за його словами, у разі подальшого зближення України та НАТО "в Росії буде зроблено все, що необхідно". Проте він не уточнив, про що саме йдеться.

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Жодна третя країна не може блокувати вступ України в НАТО

Нагадаємо, 19 жовтня міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін на брифінгу в Києві наголосив, що жодна країна не має права впливати на визначення Україною своєї майбутньої зовнішньої політики, зокрема, щодо вступу в НАТО.

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Раніше Пєсков заявив, що "вступ України до НАТО - це найгірший сценарій для Росії". За його словами, "це той сценарій, який виходить за "червону лінію" національних інтересів Росії". Вступ України до НАТО "може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", наголосив Пєсков.

Своєю чергою очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що Київ не цікавить думка Російської Федерації щодо потенційного членства України в НАТО.