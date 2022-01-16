Блінкен: США та ЄС тісно співпрацюють задля безпеки в Європі

Державний секретар США Ентоні Блінкен у суботу, 15 січня, провів телефонну розмову з верховним представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем. Речник Держдепартаменту США Нед Прайс повідомляє, що держсекретар США і глава дипломатії ЄС обговорили тісну координацію разом із союзниками по НАТО та європейськими партнерами, щоб реагувати на тривале серйозне нарощування військових сил Росії в Україні та поблизу неї. Секретар Блінкен підтвердив, що подальша агресія Росії проти України матиме швидкі, вагомі та скоординовані наслідки.

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Боррель у своєму Twitter підтвердив, що США і ЄС "продовжують чудову координацію та співпрацю щодо європейської безпеки".

Розмова двох високопосадовців відбулась на тлі напруженої ситуації на кордонах України.

Переговори між Росією та Заходом

12 січня НАТО й Росія вперше за два з половиною роки провели засідання, у центрі уваги якого була ситуація навколо України, загрозлива риторика РФ та питання європейської безпеки. РФ укотре озвучила вимогу до НАТО припинити прийом нових членів, зокрема, України. Втім, у НАТО цю вимогу знову відкинули, зазначивши, що лише Київ та 30 країн-членів Альянсу можуть вирішувати питання готовності України до вступу в НАТО.

10 січня у Женеві відбулись переговори США та РФ, на яких Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО, на чому наполягає Росія. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. У РФ підготовку до вторгнення заперечують.