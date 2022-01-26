Байден розглядає можливість введення персональних санкцій проти Путіна

Президент США Джо Байден не виключає можливості запровадження персональних санкцій проти російського колеги Володимира Путіна у разі вторгнення російських військ в Україну.

У відповідь на запитання журналістів про те, чи розглянув би він санкції саме проти Путіна у разі, якщо Росія вторгнеться в Україну, глава Білого дому відповів: "Так, розглянув би", передає агенція Reuters у вівторок, 25 січня.

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Окрім цього, Байден сказав, що введення контингенту російських військ чисельністю у понад 100 тисяч солдатів в Україну, що сконцентровані біля її кордону, стало би "наймасштабнішим вторгненням з часів Другої світової війни" та здатне "змінити світ".

Контингент військ США у Східній Європі

Напередодні американський президент заявив, що США та НАТО не планують надсилати війська в Україну в разі нового вторгнення Росії. Водночас адміністрація США підтвердила проведення консультацій з союзниками у Східній Європі щодо можливого посилення американського військового контингенту у країнах-членах НАТО.

Вашингтон готовий відправити до Європи близько 8,5 тисяч військовослужбовців.

Енергетичне питання

Згідно з інформацією Reuters, зараз Вашингтон веде перемовини з країнами-експортерами енергоносіїв, щодо можливої зміни маршруту постачань у разі, якщо Росія припинить забезпечувати Європу енергоносіями в рамках контрактних зобов'язань.

Про які саме країни та компанії йдеться, наразі невідомо, та повідомляється, що високопосадовці в адміністрації Байдена обговорюють питання забезпечення енергетичних постачань протягом зимових місяців. Йдеться і про скраплений природний газ.

"Ми працюємо над визначенням джерел надходження додаткових обсягів природного газу за межами Росії з різних регіонів світу; від Північної Африки та Близького Сходу до Азії та Сполучених Штатів", - сказав один з високопосадовців.

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