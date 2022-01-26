Байден розглядає можливість введення персональних санкцій проти Путіна

Президент США Джо Байден не виключає можливості запровадження персональних санкцій проти російського колеги Володимира Путіна у разі вторгнення російських військ в Україну.
У відповідь на запитання журналістів про те, чи розглянув би він санкції саме проти Путіна у разі, якщо Росія вторгнеться в Україну, глава Білого дому відповів: "Так, розглянув би", передає агенція Reuters у вівторок, 25 січня.
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Окрім цього, Байден сказав, що введення контингенту російських військ чисельністю у понад 100 тисяч солдатів в Україну, що сконцентровані біля її кордону, стало би "наймасштабнішим вторгненням з часів Другої світової війни" та здатне "змінити світ".
Контингент військ США у Східній Європі
Напередодні американський президент заявив, що США та НАТО не планують надсилати війська в Україну в разі нового вторгнення Росії. Водночас адміністрація США підтвердила проведення консультацій з союзниками у Східній Європі щодо можливого посилення американського військового контингенту у країнах-членах НАТО.
Вашингтон готовий відправити до Європи близько 8,5 тисяч військовослужбовців.
Енергетичне питання
Згідно з інформацією Reuters, зараз Вашингтон веде перемовини з країнами-експортерами енергоносіїв, щодо можливої зміни маршруту постачань у разі, якщо Росія припинить забезпечувати Європу енергоносіями в рамках контрактних зобов'язань.
Про які саме країни та компанії йдеться, наразі невідомо, та повідомляється, що високопосадовці в адміністрації Байдена обговорюють питання забезпечення енергетичних постачань протягом зимових місяців. Йдеться і про скраплений природний газ.
"Ми працюємо над визначенням джерел надходження додаткових обсягів природного газу за межами Росії з різних регіонів світу; від Північної Африки та Близького Сходу до Азії та Сполучених Штатів", - сказав один з високопосадовців.
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"Північний потік-2" чекає на сертифікацію
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Норвегія збільшила видобуток і постачання
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Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди
Танкери зі скрапленим газом взяли курс на Європу
Дорожнеча газу в Європі призвела до переорієнтації глобальних потоків скрапленого природного газу (СПГ). Для цілого ряду виробників, у тому числі американських, стало вигідніше постачати його до Європи, а не до Азії, де ціни довго були значно вищими. На знімку черговий танкер заходить до порту нідерландського Роттердама. Збільшення частки СПГ на ринку ЄС є одним з основних трендів 2022 року.
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Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди
Польща переходить на Baltic Pipe
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Туреччина готується видобувати власний газ
Реджеп Таїп Ердоган побажав удачі буровому судну Fatih, і його геологорозвідувальні роботи у Чорному морі у 2020-му та 2021 роках увінчалися успіхом. Туреччина повідомила про виявлення великих родовищ газу, а її президент обіцяв розпочати їх експлуатацію вже у 2023 році. Наскільки реалістичні плани швидко знизити залежність від постачання з Росії та Азербайджану, стане зрозумілим упродовж року.
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Болгарія чекає на газ з Азербайджану
Через пандемію та комерційні прорахунки затягнувся проєкт ICGB: інтерконектор, що з'єднує Болгарію з Грецією та газопроводом TAP, хотіли ввести в дію ще до кінця 2020 року. Тепер у Софії сподіваються, що він запрацює на початку нового опалювального сезону, щоб можна було нарешті отримувати в повному обсязі законтрактований в Азербайджану газ і менше залежати від "Турецького потоку" "Газпрому".
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Доля EastMed під великим питанням
У січні 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю вирішили будувати підводний газопровід EastMed для постачання до ЄС газу з морських родовищ Східного Середземномор'я. У січні 2022 року США перестали підтримувати цей проєкт, та й у ЄС, де теж хочуть форсувати розвиток "зеленої" енергетики, засумнівалися в його доцільності. Подальша доля проєкту - ще одна газова інтрига року.
Автор: Андрій Гурков