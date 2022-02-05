Агентство Bloomberg помилково повідомило про російське вторгнення в Україну

“Росія вторгається в Україну”, - такий заголовок з’явився на сайті агентства Bloomberg у ніч на суботу, 5 лютого за київським часом. На це звернула увагу Ольга Лаутман, аналітикиня Центру аналізу європейської політики (CEPA). "Bloomberg, спробуйте пояснити цю надзвичайну новину", - написала вона у Твіттері.

Невдовзі заголовок прибрали із сайту, а пізніше агентство Bloomberg опублікувало заяву із вибаченнями, зазначивши, що "агентство готує заголовки для багатьох сценаріїв". "Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, і ми з’ясовуємо причину”, - повідомило агентство.

В Кремлі у суботу відреагували на помилкову новину, зазначивши, що вона є результатом надзвичайної напруги у відносинах Росії та Заходу. "Це чудова демонстрація того, наскільки небезпечна ситуація, яка провокується нескінченними агресивними заявами, які йдуть із Вашингтона, Лондона, інших європейських столиць. Це ілюстрація того, які наслідки може мати атмосфера надзвичайної напруженості, яка зараз склалася через ці агресивні дії наших контрагентів у Європі", - заявив агенції "РИА Новости" прессекретар президента РФ Дмитро Песков.

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Нарощування військ РФ біля кордонів України

Захід та Україна звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Наприкінці грудня Росія висунула низку вимог до США та НАТО, що стосуються скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення Північноатлантичного Альянсу на схід. Вашингтон та керівництво НАТО відповіли на них відмовою. Серія січневих переговорів із РФ закінчилася безуспішно. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.