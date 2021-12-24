Експрем'єр Франції Фійон увійшов до правління російської компанії "Сибур"

Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон увійшов до складу Ради директорів "Сибура" - найбільшої інтегрованої нафтогазохімічної компанії Росії. Повідомлення про це оприлюднено на сайті "Сибура" у четвер, 23 грудня.

Франсуа Фійон став незалежним директором, він працюватиме в комітеті з аудиту, кадрів та винагород, а також у комітеті зі сталого розвитку. У липні 2021 року Фійон увійшов до Ради директорів російської державної компанії "Зарубежнефть".

Компанію серед інших акціонерів контролюють Леонід Міхельсон, один з найбагатших людей Росії, і Геннадій Тимченко, близький соратник президента Володимира Путіна.

"Друг Путіна" Фійон

Франсуа Фійон очолював уряд Франції з 2007 по 2012 роки під час президентства Ніколя Саркозі. У 2017 році він пішов із політики після того, як програв президентські вибори чиному очільнику країни Еммануелю Макрону. У грудні 2018 року речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що французького політика пов'язують дружні відносини з Володимиром Путіним. Про це неодноразово розповідали французькі ЗМІ.

У червні 2020 року Франсуа Фійона засудили у Франції до двох років позбавлення волі та ще до трьох років умовного строку за фіктивне працевлаштування своєї дружини. Згідно з матеріалами слідства, Пенелопа Фійон була фіктивно влаштована на роботу співробітницею апарату парламенту, за кілька років отримала близько 800 тисяч євро. Вона стверджувала, що справді виконувала низку обов'язків, але робила це віддалено, оскільки виховувала п'ятьох дітей.