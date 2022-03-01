 Volkswagen припиняє роботу в Росії через війну в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2022

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Новини

Volkswagen припиняє роботу в Росії через війну в Україні

Через повномасштабний напад Росії на Україну німецький автомобільний гігант Volkswagen зупиняє виробництво автівок в РФ, а також експорт своїх моделей до цієї країни.

Завод Volkswagen в Калузі

Завод Volkswagen в Калузі

Німецький автомобільний гігант Volkswagen у четвер, 3 березня повідомив, що призупиняє виробництво автомобілів в Росії та їхній експорт до цієї країни на тлі нападу РФ на Україну.

Жодні автомобілі марок VW Group, зокрема Volkswagen, Audi, Porsche та Skoda, не будуть експортуватися в Росію, йдеться у заяві фірми.

Зазначимо, що VW має власні заводи з виробництва автомобілів у Калузі, що в 160 кілометрах від Москви, та Нижньому Новгороді, що в 420 кілометрах від російської столиці. Компанія повідомила, що виробництво на обох заводах поки призупинено.

Напередодні про паузу в роботі в Росії повідомила автомобільна компанія Mercedes-Benz. Співпрацювати з Росією відмовився і американський автовиробник Ford. Аналогічне рішення ухвалив і німецький автоконцерн BMW, оголосивши про призупинення виробництва автомобілів бренду на потужностях "Автотора" у Калінінграді та зупиненні поставок автомобілів на російський ринок.

Крім того, низка інших світових брендів заявили про вихід з російського ринку, зокрема Apple, Adidas, ExxonMobil, Boeing та судноплавна компанія Maersk. Стрімер музики та подкастів Spotify заявив, що закриває свої офіси в Росії, але продовжить надавати свої послуги росіянам, "щоб забезпечити глобальний потік інформації".

Напад РФ на Україну

О 5 ранку 24 лютого Росія нанесла кілька ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з різних боків. Наразі бої тривають на декількох напрямках. За цей час загинули вже понад 2000 цивільних мешканців. Захід засудив агресивні дії РФ. Було запроваджено низку санкцій проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт.

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