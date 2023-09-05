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ЕкономікаНімеччина

Розробник софту SAP до кінця року залишить ринок РФ

Олександр Куницький
5 вересня 2023 р.

Розробник програмного забезпечення SAP залишить ринки РФ та Білорусі до кінця року. У Росії німецька компанія працювала понад 30 років.

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Біржова вартість SAP складає 104 мільярди євро
Логотип SAP біля входу в штаб-квартиру компанії у місті ВальдорфФото: picture-alliance/dpa/U. Anspach

Одна з найдорожчих компаній Німеччини  - розробник програмного забезпечення для автоматизованого управління бізнес-процесами SAP - до кінця року залишить ринок РФ. Про це у вівторок, 5 вересня, повідомив речник компанії агентству Reuters. Першим про рішення SAP остаточно піти з російського ринку повідомило російське ділове видання "Ъ".

Як зазначили у SAP, контракти з клієнтами в Росії на технічне обслуговування спливають наприкінці 2023 року та їх не подовжать. Те саме стосується й Білорусі, додали в компанії.

SAP ще у квітні 2022 року оголосила плани вийти з Росії через повномасштабну війну РФ проти України. Тоді ж компанія припинила продаж своєї продукції у Росії та Білорусі та почала згортати свої хмарні послуги. Однак підтримка клієнтів тривала, оскільки передчасне припинення послуг призвело б до штрафів за чинними договорами.

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Компанія SAP мало відома широким верствам росіян. Втім, у великих російських корпораціях її продукцію знають дуже добре. Зокрема, як стверджує  керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, продукцією SAP користується російська залізниця - "РЖД".

Софт німецької компанії призначений для управління бізнес-процесами та бухгалтерського обліку. Загалом у Росії SAP працювала понад 30 років.

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Біржова вартість SAP складає 104 мільярди євро

Розробник софту SAP до кінця року залишить ринок РФ

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