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ЕкономікаРосійська Федерація

РФ блокує мільярди доларів компаній, що не пішли з країни

Степан Смишляєв | Ольга Лебедєва
18 вересня 2023 р.

Лише в 2022 році компанії з "недружніх" країн, що залишилися на російському ринку, отримали 18 мільярдів доларів прибутку. Вони не можуть вивести свої активи з країни, зазначають у Київській школі економіки.

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Супермаркет мережі Auchan в Росії
Росія блокує мільярди доларів прибутків західних компаній з "недружніх" країн, що продовжують бізнес на її територіїФото: Petrov Sergey/Russian Look/IMAGO

Влада Росії блокує доступ до прибутку компаній з "недружніх" країн, які продовжили працювати в РФ після її вторгнення в Україну, повідомило у понеділок, 18 вересня, видання Financial Times, посилаючись на дані Київської школи економіки (КШЕ).

Загалом прибуток іноземних компаній в РФ минулого року склав 20 мільярдів доларів, а виручка - 217 мільярдів. При цьому прибуток компаній з "недружніх" країн склав 18 мільярдів доларів, виручка - 199 мільярдів. "Десятки мільярдів доларів застрягли в Росії. І немає жодної можливості їх вивести", - заявив FT виконавчий директор великої компанії з "недружньої країни".

Минулоріч найбільше прибутку в РФ отримали американські компанії (4,9 мільярдів доларів) та фірми з ФРН (2,4 мільярдів). Серед окремих компаній найбільше заробили австрійський Raiffeisen Bank (два мільярди доларів), американські Philipp Morris (775 мільйонів доларів) і PepsiCo (718 мільйонів доларів), а також шведський виробник вантажівок Scania (621 мільйони доларів).

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РФ може використати гроші західних фірм для тиску на уряди

Ще у 2022 році Кремль почав блокувати доступ до активів компаній з "недружніх" країн, запровадивши заборони на виплату їм дивідендів, нагадує FT. Винятки із цього правила можливі, але їх було зроблено небагато. За даними видання, влада РФ використовує дозволи на такі транзакції як заохочення за "хорошу поведінку", що включає готовність залишитися в Росії.

На думку наукової співробітниці Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександри Прокопенко, Москва може спробувати використати західні фірми, які прагнуть повернути свої гроші з Росії, як важіль для тиску на владу західних країн з метою розморожування російських активів.

При цьому деяким компаніям вдалося вивести ці кошти із РФ. Зокрема, російська "дочка" американської корпорації Mars виплатила 56,1 відсотка дивідендів головному концерну, "компенсуючи їх у рахунок своїх боргів", зазначає видання. Водночас з проблемами під час виведення з РФ своїх грошей стикаються і деякі компанії з "дружніх" країн, додає FT.

Багато іноземних компаній намагалися продати свій російський бізнес, але будь-яка така угода вимагає схвалення російської влади та передбачає суттєві знижки для покупців у РФ. Крім того, цьогоріч влада РФ ухвалила рішення, яке фактично уможливлює націоналізацію активів компаній з "недружніх країн". Таким чином РФ уже забрала "у тимчасове управління" частки активів данської компанії Carlsberg та французької Danone.

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