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Президент РФ підписав указ про "тимчасове управління" низкою іноземних активівФото: picture alliance/blickwinkel/McPHOTO
ПолітикаРосійська Федерація

Путін підписав указ про "управління" іноземними активами

Дмитро Андрєєв | Ольга Журавльова
3 год. тому

Документ передбачає передачу в "тимчасове управління" активів юридичних і фізичних осіб із "недружніх" країн у разі вилучення російських активів за кордоном.

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який передбачає передачу в "тимчасове управління" активів юридичних і фізичних осіб із "недружніх" держав у разі вилучення російських активів за кордоном. Документ було опубліковано у вівторок, 25 квітня.

Тимчасовим керуючим визначене Федеральне агентство з управління державним майном (Росмайно). У доданому переліку активів, щодо яких запроваджують цей захід, перебувають 83,73 відсотка акцій ПАТ "Юніпро", що належить німецькій енергетичній компанії Uniper, 69,88 відсотка акцій ПАТ "Фортум", що належить Fortum Russia B.V. - спільного підприємства за участю фінської державної енергетичної компанії, а також 28,34 відсотка акцій ПАТ "Фортум", що належить Fortum Holding B.V.

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Як зазначається в документі, тимчасовий керуючий здійснюватиме повноваження власника зазначених активів "за винятком повноважень щодо розпорядження майном", а також проводитиме інвентаризацію майна, яке перебуває в тимчасовому управлінні, і забезпечуватиме його збереження. Припинити зовнішнє управління може лише президент РФ.

Перелік може бути розширений

У Росмайні після публікації указу наголосили, що він "не стосується питань власності та не позбавляє власників їхніх активів", а зовнішнє управління "має тимчасовий характер і означає, що початковий власник більше не має права ухвалювати управлінські рішення". Водночас в агентстві додали, що перелік активів, щодо яких Володимир Путін допустив введення зовнішнього управління, може бути розширений.

Нагадаємо, раніше у Держдумі РФ пропонували конфісковувати майно росіян, які критикують війну з-за кордону.

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