У Німеччині завершено націоналізацію концерну Uniper

Енергетичний концерн на вісім мільярдів євро підвищив основний капітал, до якого тепер допущено лише державу. Uniper оцінює свої фінансові потреби в більш ніж 30 мільярдів євро до кінця 2024 року.

У Німеччині завершено націоналізацію енергетичного концерну Uniper, який раніше був найбільшим в країні імпортером газу з Росії і зазнав значних збитків через припинення постачання російських енергоносіїв. Участь держави в концерні забезпечена, повідомили міністерства економіки та фінансів ФРН у спільній заяві у четвер, 22 грудня.

Основний капітал Uniper підвищено на вісім мільярдів євро, згідно з домовленостями між урядом Німеччини, Uniper і фінською енергетичною компанією Fortum, яка володіла 78 відсотками акцій концерну. Досягнута у вересні угода передбачала також, що уряд придбає акції Uniper у Fortum за ціною 1,7 євро за штуку, таким чином сконцентрувавши близько 99 відсотків акцій концерну.

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Масштабна допомога держави

За оцінками Uniper, до кінця 2024 року йому буде потрібна допомога від держави у розмірі більш ніж 30 мільярдів євро. Тільки напередодні німецький концерн отримав свіже фінансове вливання на суму 5,5 мільярда євро. У результаті загальна допомога держави Uniper становила цього року 13,5 мільярда євро.

"Говорячи простими словами, це ті збитки, які Uniper та Німеччина зазнали на тлі наслідків війни проти України та припинення постачання газу з Росії", - заявив голова правління концерну Клаус-Дітер Маубах (Klaus-Dieter Maubach).

Після припинення постачань газу з РФ, концерн був змушений купувати газ, якого бракувало, за високими цінами на ринку, щоб виконувати власні контракти. Uniper відіграє центральну роль в імпорті природного газу в Німеччину, поставляючи його більш ніж ста міським комунальним службам і великим компаніям, повідомляла раніше агенція dpa.

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