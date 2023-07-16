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Росія націоналізувала акції Danone та Carlsberg

Олександр Куницький | Даниїл Сотников
3 год. тому

Указ Путіна фактично націоналізує частки данської компанії Carlsberg у "Балтиці" і французької Danone в однойменному концерні.

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Датська компанія Carlsberg мала часику у російській "Балтиці"
Датська компанія Carlsberg мала часику у російській "Балтиці"Фото: picture-alliance/dpa/B. Babanov

Президент Росії Володимир Путін розпорядився передати до тимчасового управління РФ частки іноземних акціонерів пивоварної компанії "Балтика" та молочної Danone. Відповідний указ було опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації у неділю, 16 липня.

Указ фактично націоналізує частки датської компанії Carlsberg у "Балтиці" та французької Danone в однойменному концерні. У документі йдеться, що рішення було ухвалено відповідно до указу президента від квітня 2023 року "Про тимчасове управління деяким майном". Він був запроваджений у зв'язку з необхідністю "невідкладних заходів" у відповідь на санкції США та інших країн. Вперше указ був застосований до найбільших іноземних інвесторів у російській електроенергетиці - німецької Uniper та фінської Fortum.

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Французький виробник молочних продуктів Danone у жовтні минулого року оголосив про початок процесу передачі бізнесу у Росії. Пивоварна корпорація Carlsberg Group оголосила про плани піти з російського ринку ще в березні 2022 року одразу після початку вторгнення РФ в Україну. У червні 2023 року вона підписала угоду про продаж свого російського бізнесу. Ім'я покупця та умови угоди не розкривалися.

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