Росія націоналізувала акції Danone та Carlsberg
Президент Росії Володимир Путін розпорядився передати до тимчасового управління РФ частки іноземних акціонерів пивоварної компанії "Балтика" та молочної Danone. Відповідний указ було опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації у неділю, 16 липня.
Указ фактично націоналізує частки датської компанії Carlsberg у "Балтиці" та французької Danone в однойменному концерні. У документі йдеться, що рішення було ухвалено відповідно до указу президента від квітня 2023 року "Про тимчасове управління деяким майном". Він був запроваджений у зв'язку з необхідністю "невідкладних заходів" у відповідь на санкції США та інших країн. Вперше указ був застосований до найбільших іноземних інвесторів у російській електроенергетиці - німецької Uniper та фінської Fortum.
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Французький виробник молочних продуктів Danone у жовтні минулого року оголосив про початок процесу передачі бізнесу у Росії. Пивоварна корпорація Carlsberg Group оголосила про плани піти з російського ринку ще в березні 2022 року одразу після початку вторгнення РФ в Україну. У червні 2023 року вона підписала угоду про продаж свого російського бізнесу. Ім'я покупця та умови угоди не розкривалися.