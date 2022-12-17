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Мобілізація в Росії (жовтень 2022 року)Фото: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

ГУР: Росія поки не готова до нового масштабного наступу

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Водночас передислокація військ на території Білорусі проводиться, зокрема, з метою відволікання уваги ЗСУ, заявив представник ГУР міноборони України Андрій Юсов.

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Наразі Росія не готова до нових операцій у рамках повномасштабного наступу на Україну, а передислокація військ на території Білорусі проводиться, зокрема, з метою відволікання уваги, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов у національному телемарафоні в суботу, 17 грудня.

"Станом на зараз ми цього не бачимо, не констатуємо (формуання ударних угруповань і підведення їх до кордону з Україною - Ред.). Але це не означає, що такої загрози немає", - зазначив він. 

За його словами, Росія використала здебільшого все найкраще високоточне та технологічне озброєння - нині воно або виведене з ладу, або перебуває на ремонті. Використана, за словами Юсова, і найбільш боєздатна частина російської армії.

Маневри в Білорусі

Юров також зазначив, що наразі Білорусь використовується як полігон для навчань мобілізованих та як база для постачання озброєння. "Маневри, які ми бачимо, пересування, передислокації - це, зокрема, зорієнтовані на те, щоб відволікати українські сили та тримати певну кількість українських Сил оборони на білоруському напрямку, щоб було неможливо перекинути їх на інші напрямки", - сказав він.

Білорусь, зазначив Юров, навіть з частково мобілізованими росіянами, теж не готова до повноцінної наземної операції. "Якщо би таке рішення було б ухвалене, це було б самогубством і з військової точки зору, і з політичної", - вважає представник ГУР міноборони України.

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Раніше командувач ОК "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю Sky News зазначив, що Україна готується до нового наступу РФ з півночі. Він може відбутися наприкінці лютого 2023 року з території Білорусі, припускає Ковальчук. 

Нагадаємо, 19 грудня президент Росії Володимир Путін їде на зустріч з правителем Білорусі Олександром Лукашенком до Мінська. Як повідомляється на сайті білоруського лідера, сторони планують обговорити хід реалізації ухвалених раніше союзних програм. Також обговорюватимуть співпрацю в енергетичній сфері та питання безпеки.

 

Загроза повторного наступу з території Білорусі зростає?

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