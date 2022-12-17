ГУР: Росія поки не готова до нового масштабного наступу
Тетяна Кирилюк
2 год. тому
Водночас передислокація військ на території Білорусі проводиться, зокрема, з метою відволікання уваги ЗСУ, заявив представник ГУР міноборони України Андрій Юсов.
https://p.dw.com/p/4L6oy
Реклама
Наразі Росія не готова до нових операцій у рамках повномасштабного наступу на Україну, а передислокація військ на території Білорусі проводиться, зокрема, з метою відволікання уваги, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов у національному телемарафоні в суботу, 17 грудня.
"Станом на зараз ми цього не бачимо, не констатуємо (формуання ударних угруповань і підведення їх до кордону з Україною - Ред.). Але це не означає, що такої загрози немає", - зазначив він.
За його словами, Росія використала здебільшого все найкраще високоточне та технологічне озброєння - нині воно або виведене з ладу, або перебуває на ремонті. Використана, за словами Юсова, і найбільш боєздатна частина російської армії.
Маневри в Білорусі
Юров також зазначив, що наразі Білорусь використовується як полігон для навчань мобілізованих та як база для постачання озброєння. "Маневри, які ми бачимо, пересування, передислокації - це, зокрема, зорієнтовані на те, щоб відволікати українські сили та тримати певну кількість українських Сил оборони на білоруському напрямку, щоб було неможливо перекинути їх на інші напрямки", - сказав він.
Білорусь, зазначив Юров, навіть з частково мобілізованими росіянами, теж не готова до повноцінної наземної операції. "Якщо би таке рішення було б ухвалене, це було б самогубством і з військової точки зору, і з політичної", - вважає представник ГУР міноборони України.