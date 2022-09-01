У Росії почалися військові навчання "Схід-2022"

У маневрах у Охотському та Японському морях задіяні понад 50 тисяч військовослужбовців і понад п'ять тисяч одиниць зброї та техніки. Участь Китаю та Індії привернула особливу увагу Заходу.

У Росії в четвер, 1 вересня, розпочалися стратегічні командно-штабні навчання "Схід-2022", в яких задіяні понад 50 тисяч військовослужбовців, а також понад п'ять тисяч одиниць озброєння та військової техніки.

Як повідомляє міністерство оборони РФ, ідеться про "відпрацювання оборонних і наступальних дій" на семи полігонах їхнього Східного військового округу, а також в акваторіях і прибережних зонах Охотського та Японського морів. У маневрах беруть участь 140 літальних апаратів, 60 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення.

Кораблі Тихоокеанського флоту вже розпочали розгортання у морі для "вирішення завдань з організації протикорабельної, протиповітряної та протичовнової оборони в Японському морі та на схід від півострова Камчатка".

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Участь Китаю та Індії привернула особливу увагу Заходу

В акваторії Японського моря угруповання сил Тихоокеанського флоту та військово-морських сил Китаю проведуть спільні практичні дії щодо "оборони морських комунікацій та районів морської економічної діяльності, сприяння сухопутним військам на приморському напрямку".

Крім того, відпрацьовуються "ураження корабельних угруповань і сил морського десанту противника в далекосхідній острівній зоні та біля Камчатки" з проведенням ракетних і артилерійських стрільб.

За навчаннями спостерігають експерти від країн Організації Договору про колективну безпеку, Шанхайської організації співробітництва та інших "держав-партнерів", зокрема Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Індії, Казахстану, Киргизії, Монголії, Таджикистану. Маневри триватимуть до 7 вересня.

Як зазначило агентство dpa, участь Китаю та Індії в російських військових навчаннях привернула особливу увагу Заходу. Попри те, що Нью-Делі зберігає нейтралітет у війні РФ проти України та отримує більшість озброєння від Москви, країна є членом Індійсько-Тихоокеанського альянсу зі США, Японією та Австралією. США вже висловили стурбованість щодо участі Індії в навчаннях з РФ, поки та воює з Україною.

Останніми роками Росія та Китай провели низку спільних військових навчань, а у 2021 російські війська вперше зайшли на територію Китаю для проведення спільних маневрів. Хоча Москва і Пекін у минулому відкидали можливість формування військового альянсу, президент РФ Володимир Путін заявляв, що таку перспективу не можна виключати, пише AP. Керівництво в Пекіні досі не засудило війну в Україні, а навпаки, й далі підтверджує свої дружні та партнерські відносини з Москвою.

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