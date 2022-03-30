Китай заявляє, що розвиватиме відносини з РФ попри "турбулентність"

Відносини КНР та РФ "вистояли перед випробуванням міжнародної турбулентності" та продовжують розвиватися, заявив у середу, 30 березня, міністр закордонних справ Китаю Ванг Ї після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у Пекіні. Про це повідомляє агенція Reuters.

Очільник китайської дипломатії наголосив, що відносини між країнами розвиваються попри існуючі виклики та труднощі на світовій політичній арені.

Це була перша особиста зустріч глав зовнішньополітичних відомства країн відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

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Кремль: КНР та РФ нарощуватимуть стратегічне партнерство

У російському МЗС повідомляють, що сторони домовилися нарощувати "зовнішньополітичну координацію обох країн та розширювати двосторонню та багатосторонню взаємодію".

"Глави зовнішньополітичних відомств двох країн констатували, що в умовах непростої міжнародної ситуації Росія та Китай продовжують зміцнювати стратегічне партнерство та виступати у глобальних справах зі спільних позицій", - цитує російський Інтерфакс заяву МЗС РФ за підсумками зустрічі.

Зазначається також, що дипломати обговорили ситуацію в Україні.

"Сторони вказали на контрпродуктивний характер незаконних односторонніх санкцій, які запровадили щодо Росії США та її сателіти", - кажуть в російському МЗС.

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Пекін не засудив вторгнення Росії в Україну

Варто зазначити, що Пекін надав Москві політичну підтримку у війні проти України та не засудив вторгнення російських військ на українську територію, звинувачуючи США та НАТО у ситуації, що склалася.

За день до військового вторгнення РФ в Україну Китай виступив проти антиросійських санкцій та звинуватив США в "нагнітанні паніки". Після російського наступу США стурбовані можливим зближенням РФ і КНР. Захід остерігається, що Китай може надати матеріальну підтримку Росії у війні проти України.