Кулеба й Лавров зустрілися в Туреччині за посередництва Чавушоглу

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 9 березня читайте тут.

DW стежить за подіями четверга, 10 березня (час київський)

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Росія готова обговорювати гарантії своєї безпеки разом з гарантіями безпеки України та європейських країн, заявив глава російського МЗС Сергій Лавров після зустрічі в Анталії із главою українського МЗС Дмитром Кулебою. Також він підтвердив, що Росія хоче, аби Україна була нейтральною. "У НАТО чи без НАТО, адже можна без усякого НАТО поставити туди американські системи, які триматимуть під прицілом нашу територію", - зазначив глава російського МЗС.

Також Лавров заявив, що сподівається на можливість зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Цю можливість, за його словами, пропрацьовують "на білоруському треку".

Щодо дитячої лікарні, яку 9 березня обстріляли війська РФ у Маріуполі, то Лавров вважає, що її начебто було захоплено "Азовом", а пацієнтів та лікарів там не було. Нагадаємо, внаслідок обстрілу лікарні й пологового будинку в Маріуполі загинуло троє осіб, серед яких - одна дитина. 17 осіб - діти, жінки, лікарі - отримали поранення, поінформували у міськраді Маріуполя.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим в турецькій Анталії повідомив, що можливість припинення вогню російськими військами прив'язана до вимог президента РФ Володимира Путіна щодо України. "Ми готові до дипломатичних рішень, але поки їх немає, будемо самовіддано захищати нашу землю від російської агресії", - зазначив Кулеба.

За словами Кулеби, розмова міністрів тривала близько 1,5 години. Сторони обговорювали організацію гуманітарних коридорів з та до Маріуполя, а також запровадження 24-годинного перемир'я для забезпечення потреб людей. Глава українського МЗС запевнив, що готовий до нових раундів перемовин за посередництва Туреччини.

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Великобританія запровадила санкції проти російських підприємців Романа Абрамовича, Олега Дерипаски та ще п'ятьох осіб. У заяві британського уряду зазначено, що йдеться "про повне заморожування активів та заборону на поїздки". "Для тих, хто підтримав жорстокий напад на Україну, не може бути безпечного притулку", - прокоментував це рішення британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Під санкції також потрапили головний виконавчий директор компанії ПАТ "НК "Роснефть" Ігор Сєчин, керівник банку ВТБ Андрій Костін, президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, голова правління ПАТ "Газпром" Олексій Міллер та підприємець Дмитро Лебедєв.

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"Оператор ГТС України" повідомив про спроби російських військових та формувань "ЛНР" потрапити на територію компресорних станцій "Новопсков" (Луганська область) і "Куп'янськ" (Харківська область), а також втрутитися в роботу об'єктів газотранспортної системи України. "Оператор ГТС" заявляє, що це є загрозою для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі та може призвести до технологічної катастрофи в регіоні.

++11.35++

Парламент Словенії підтримав членство України в Євросоюзі. 9 березня словенський парламент ухвалив Декларацію про поточну ситуацію в Україні із засудженням дій Росії та підтримкою вступу України до ЄС до 2030 року. У заяві парламент також засуджує визнання Росією "ЛДНР" та агресію РФ проти України як "найгрубіше порушення міжнародного права".

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За даними міністерства оборони Великобританії, просування довгої військової колони на північний схід від Києва відбувається лише малими темпами. Крім того, ця група продовжує зазнавати втрат, заявило відомство в Лондоні. У зв'язку зі зростанням числа жертв серед російських військовослужбовців президент РФ Володимир Путін змушений заміщати втрати, зокрема, з інших джерел, наголошується в заяві. Крім того, за даними британського міноборони, останніми днями значно знизилася активність російської військової авіації в Україні.

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У Мелітополі невідомі викрали депутатку Запорізької облради Лейлу Ібрагімову. Про це повідомив у Facebook член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його даними, озброєнні люди у російській військовій формі увірвалися до її дому рано вранці, провели обшук, забрали телефони та вивезли Ібрагімову "у невідомому напрямку".

++11.03++

Міністри закордонних справ України, Туреччини і РФ Дмитро Кулеба, Мевлют Чавушоглу та Сергій Лавров розпочали переговори в турецькій Анталії, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Україна закликає міжнародне товариство чинити тиск на РФ для допуску ремонтної бригади на Чорнобильську АЕС. В "Укренерго" повідомляють, що бригади готові негайно розпочати ремонт лінії енергопостачання станції, чекають на зелений коридор. Напередодні ЧАЕС було знеструмлено внаслідок бойових дій.

++10.27++

Українська віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила про низку гуманітарних коридорів, про які сторони конфлікту домовилися на 10 березня.

Із Тростянця до Полтави (Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава). Люди поїдуть частково на автобусах, частково на власному транспорті.

Із Краснопілля у напрямку Полтави (Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава). Також частково на автобусах, частково на власному транспорті.

Із Сум до Полтави (Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава). Можливий виїзд лише на власному транспорті. З Полтави організовано автобуси.

З Маріуполь у напрямку Запоріжжя (Маріуполь - Портовське - Мангуш в об'їзд Нікольського - Республіка - Розівка - Більмак - Пологи - Оріхів - Запоріжжя). По маршруту проводять розмінування.

Також оголошені напрямки: Волноваха - Покровськ; Ізюм - Лозова; Буча, Бородянка, Ірпінь - Київ. Людей будуть вивозити автобусами.

++10.20++

В Україні станом на ранок 10 березня евакуювали понад 404 тисячі людей, повідомляє ДСНС. З них - більше 86 тисяч дітей та понад півтори тисячі осіб з інвалідністю.

++10.15++

За минулу добу підрозділи ДСНС здійснили 564 виїзди та врятували 74 особи. Піротехніки за цей період знешкодили 35 вибухонебезпечних предметів.

++10.05++

1,43 мільйона українців втекли до Польщі у пошуках прихистку від початку повномасштабної війни РФ проти України, повідомили польські прикордонники.

++09.50++

У Маріуполі внаслідок бомбардування силами РФ дитячої лікарні загинуло троє людей, серед них одна дитина. Також Маріупольська міська рада повідомляє про 17 поранених. Дані уточнюються.

++09.45++

Внаслідок авіаудару увечері 9 березня по селу Пісківка Бучанської тергромади на Київщині загинула 20-річна дівчина та декілька осіб дістали поранення. За повідомленням МВС України, сили РФ наносили удари по житловому сектору.

++09.42++

Росія не братиме участь у роботі Ради Європи. Про це заявили у МЗС країни. РФ обвинувачує країни НАТО та ЄС у підриванні роботи органу, призначеного для захисту прав людини, верховенства права та демократії. "Нехай насолоджуються спілкуванням одне з одним, без Росії", - ідеться у заяві.

++09.19++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Анкари та зустрівся зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. У Туреччині 10 березня мають відбутися перемовини Кулеби з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.

++09.04++

На Харківщині через обстріл села Слобожанське російськими військами загинуло чотири людини, двоє із них - діти. За даними пресслужби ДСНС України, вночі снаряд влучив до приватного будинку.

++08.30++

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з українським колегою Олексієм Резніковим подальше надання військової допомоги Києву. Крім того, сторони обговорили "наслідки неспровокованої, навмисної війни Росії проти України", написав Остін у Twitter. "Я високо оцінюю героїчні зусилля та майстерність українців на полі бою", - зазначив він.

США перекинули два комплекси Patriot до Польщі

++08.15++

США перекинули два зенітно-ракетні комплекси Patriot з Німеччини до Польщі, повідомив високопоставлений представник Пентагону. За його словами, ідеться про запобіжний захід у зв'язку з війною в Україні. "Ми не говоритимемо, ні де вони розміщені, ні про статус їхньої дислокації", - уточнив він.

++08.05++

Італійська нафтогазова група Eni призупинила укладання нових контрактів на закупівлю нафти та нафтопродуктів із Росії, говориться в заяві пресслужби компанії.

++07.55++

Німецький інститут економічних досліджень (DIW) прогнозує, що війна в Україні призведе до падіння економічних показників та прискорення зростання цін у Німеччині. При цьому йдеться не лише про ціни на енергоносії, а й про ланцюжки поставок сировини, такої як рідкісні метали та продукти харчування, оскільки Росія є одним із найбільших експортерів пшениці та добрив.

++07.35++

Японський виробник копіювального обладнання Epson оголосив, що на тлі російського вторгнення в Україну припиняє експорт товарів до Росії та Білорусі. Компанія також направить постраждалим під час війни мільйон доларів через ООН і Червоний Хрест.

++07.15++

Американські мережі готелів Hilton та Hyatt заявили, що зупиняють діяльність у Росії. Компанія Hilton повідомила, що направить кошти, отримані від роботи в РФ, на допомогу потерпілим під час війни українцям, також у співпраці з American Express безкоштовно надасть біженцям місця у своїх готелях на один мільйон ночей.

++06.34++

США формують мобільні групи юстиції, які допомагатимуть українським правоохоронцям із розслідуванням воєнних злочинів Росії в Україні, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова. Зокрема, ідеться про допомогу в документуванні злочинів та їхній оцінці.

++05.45++

Губернатор Харківської області повідомив, що українські військові вибили війська РФ з Дергачів, розташованих на північний захід від Харкова, та повністю контролюють територію.

++05.14++

Палата представників Конгресу США схвалила більшістю голосів виділення 13,6 мільярда доларів США на військову і гуманітарну допомогу Україні.

++04.38++

Перед самітом ЄС у Версалі, що відбудеться 10-11 березня, Україна посилює тиск на Німеччину, щоб домогтися припинення імпорту енергоносіїв із Росії. На тлі великої кількості загиблих під час війни серед цивільного населення відмова Берліна від заборони на імпорт є "морально неприйнятною", заявив посол України у ФРН Андрій Мельник. "Ми закликаємо німців ухвалити єдине правильне рішення і негайно запровадити це ембарго, щоб покласти край війні Путіна проти українських жінок та дітей", - наводить слова дипломата агенція dpa.

++04.01++

Уряду та генпрокуратурі Росії спрямовано список іноземних компаній, які у перспективі можуть бути націоналізовані. Про перелік, підготовлений організацією "Громадська споживча ініціатива", пише "Українська правда" з посиланням на "Известия". У ньому - близько 60 компаній, які оголосили про припинення роботи в Росії без надання гарантій споживачам. У тому числі Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M та інших. Влада РФ вважає, що іноземний бізнес не міг "просто так" закрити свої підприємства в РФ. Компаніям загрожує арешт рахунків та активів, введення зовнішнього управління, націоналізація майна.

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++03.30++

Білий дім повідомляє, що у президента США Джо Байдена запланована телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони обговорять "останні події, що стосуються Росії та України", ідеться у повідомленні. Нагадаємо, вранці 10 березня у турецькій Анталії має відбутися зустріч глав МЗС України та РФ Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова.

++03.00++

Близько пів на першу ночі російська авіація бомбардувала околиці Сум та Охтирку, повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

++02.53++

Для людей з України, які рятуються від війни, у ФРН на даний час забезпечено 200 тисяч приватних та державних житлових приміщень. "Ми зараз займаємось тим, щоб викласти ці пропозиції на цифровій платформі. Дуже скоро вона запрацює", - повідомила держсекретарка МВС Німеччини Ріта Шварцелюр-Зуттер (Rita Schwarzelühr-Sutter) виданням Stuttgarter Zeitung та Stuttgarter Nachrichten.

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++02.25++

Великобританія має намір посилити санкційний тиск на Росію, щоб завдати їй максимальної економічної шкоди, повідомив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон президентові України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови. Він також підтвердив передачу Україні нової військової оборонної техніки.

++02.15++

Українське міністерство оборони заявляє, що на деяких з напрямків "окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви". "Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з'єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків", - повідомляє оборонне відомство у Facebook. "Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках", - ідеться в дописі.

++01.55++

США застерігають щодо можливого застосування Росією в Україні хімічної або біологічної зброї. Поширенням фейків Москва прагне створення умов для подальшої ескалації невиправданої війни в Україні, застерегла речниця американського президента Джен Псакі у Twitter. При цьому Росія може, зокрема, звинуватити у нападі українців, щоб виправдати продовження воєнних дій, написала Псакі.

++01.35++

В Україну доставили другу партію станцій супутникового інтернету Starlink, повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров. Своєю чергою у Twitter у відповідь на пост Федорова Ілон Маск написав, що разом зі станціями Starlink також було відправлено адаптери живлення для автомобільних прикурювачів, сонячні/акумуляторні блоки та генератори для місць, де немає електрики. Як нагадує "Інтерфакс-Україна", раніше Маск відмовився блокувати російські інформаційні агенції в мережі StarLink.

++01.30++

США не розробляють біологічну зброю на українській території, заявив на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, відповідаючи на прохання прокоментувати твердження РФ про наявність в Україні спільних із США біолабораторій. Міноборони Росії заявило раніше, що на території України діяло 30 біолабораторій, які працювали зі збудниками небезпечних інфекцій. Доказів цьому наведено не було.

++00.57++

Міжнародний валютний фонд схвалив 1,4 мільярда доларів термінової фінансової допомоги Україні , повідомляється на сайті МВФ.

++00.45++

Президент України Володимир Зеленський закликає лідерів Заходу закрити небо над Україною або надати державі бойові літаки для припинення авіаударів. "Ми маємо повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще першого дня вторгнення: або закрити українське небо від російських ракет і бомб, або дати нам бойові літаки, щоб ми все зробили самі. Пауза без рішення стала вже просто вбивчою", - заявив Зеленський у відеозверненні.

++00.06++

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прибув в Анталію (Туреччина) для проведення переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Перемовини мають відбутися вранці 10 березня. Росія, зокрема, вимагає від України закріплення у Конституції нейтрального статусу, визнання Криму російським та незалежності самопроголошених республік на Донбасі.

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Польські МіГ-29

Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив своєму польському колезі Маріушу Блащаку, що США не підтримують ідею передачі Україні польських МіГ-29 і не мають наміру брати участь у такій операції, заявив представник Міноборони США Джон Кірбі. Він зазначив, що Пентагон дійшов висновку, що передача літаків МіГ-29 Україні матиме замало додаткової користі при великих ризиках ескалації з Росією. Він додав, що постачання Києву інших озброєнь, на думку Вашингтона, є набагато ефективнішим, ніж передача винищувачів.

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