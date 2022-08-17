Китай відправить свої війська на спільні навчання до Росії

Китай відправить військовий контингент до Росії для участі у спільних навчаннях "Схід-2022", які пройдуть на території Росії з 30 серпня до 5 вересня. Про це у середу, 17 серпня, повідомляє агенція Reuters з посиланням на міністерство оборони КНР.

Участь Народно-визвольної армії Китаю у військових маневрах "не пов'язана з поточною міжнародною та регіональною ситуацією", йдеться у заяві оборонного відомства КНР. Китай долучається до навчань "Схід-2022" вперше.

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"На меті - посилити практичну та дружню співпрацю з арміями країн-учасниць, підвищити рівень стратегічного співробітництва між учасниками та посилити здатність реагувати на різні безпекові загрози", - заявило міністерство оборони КНР.

У маневрах також братимуть участь військові з Індії, Білорусі, Монголії і Таджикистана та інших країн. Минулого разу вони проходили у 2018 році.

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Відносини між КНР та Росією

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Китай неодноразово критикував міжнародні санкції проти РФ. При цьому у чиновники США вказували, що не бачать ухилянь Пекіна від обмежень, КНР також не допомагає РФ зброєю.

У травні Росія продала Китаю рекордні обсяги нафти, ставши найбільшим постачальником нафтової продукції до КНР. Утім, наприкінці липня видання Financial Times повідомляло, що інвестиції Китаю в Росію в рамках глобального інфраструктурного проєкту "Один пояс - один шлях" у першому півріччі цього року вперше скоротилися до нуля.

На початку серпня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю South China Morning Post сказав, що від початку війни Київ офіційно просив Пекін про переговори з метою переконати лідера КНР Сі Цзіньпіна вплинути на позицію РФ, але поки що розмова не відбулася.