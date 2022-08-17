 Китай відправить свої війська на спільні навчання до Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2022

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Новини

Китай відправить свої війська на спільні навчання до Росії

З 30 серпня по 5 вересня у Росії проходитимуть навчання "Схід-2022", у яких також братимуть участь КНР, Індія, Білорусь, Таджикистан та Монголія. Китайська армія долучається до навчань вперше.

Китайські військові на тренуваннях

Китайські військові на тренуваннях

Китай відправить військовий контингент до Росії для участі у спільних навчаннях "Схід-2022", які пройдуть на території Росії з 30 серпня до 5 вересня. Про це у середу, 17 серпня, повідомляє агенція Reuters з посиланням на міністерство оборони КНР.

Участь Народно-визвольної армії Китаю у військових маневрах "не пов'язана з поточною міжнародною та регіональною ситуацією", йдеться у заяві оборонного відомства КНР. Китай долучається до навчань "Схід-2022" вперше.

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"На меті - посилити практичну та дружню співпрацю з арміями країн-учасниць, підвищити рівень стратегічного співробітництва між учасниками та посилити здатність реагувати на різні безпекові загрози", - заявило міністерство оборони КНР.

У маневрах також братимуть участь військові з Індії, Білорусі, Монголії і Таджикистана та інших країн. Минулого разу вони проходили у 2018 році.

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Відносини між КНР та Росією

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Китай неодноразово критикував міжнародні санкції проти РФ. При цьому у чиновники США вказували, що не бачать ухилянь Пекіна від обмежень, КНР також не допомагає РФ зброєю.

У травні Росія продала Китаю рекордні обсяги нафти, ставши найбільшим постачальником нафтової продукції до КНР. Утім, наприкінці липня видання Financial Times повідомляло, що інвестиції Китаю в Росію в рамках глобального інфраструктурного проєкту "Один пояс - один шлях" у першому півріччі цього року вперше скоротилися до нуля.

На початку серпня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю South China Morning Post сказав, що від початку війни Київ офіційно просив Пекін про переговори з метою переконати лідера КНР Сі Цзіньпіна вплинути на позицію РФ, але поки що розмова не відбулася. 

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