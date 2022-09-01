Військові навчання Схід-2022: друзі Росії демонструють зброю

Поки Росія на заході веде війну проти України, на сході зібралося понад 50 тисяч солдатів для масштабних військових навчань. "Схід-2022" - не лише велике військове шоу, а й сигнал Заходу.

Після багатотижневої підготовки Москва дала старт навчанням "Схід- 2022". До 5 вересня військова авіація та парашутний десант на загалом 13-ти полігонах у Росії показуватимуть, на що вони здатні. Навчання проходитимуть у Сибіру, на Далекому Сході, а також в Охотському та Японському морях.

Хоча російське керівництво не оприлюднило точну кількість задіяних у навчаннях солдатів, "Схід" цього року з приблизно 50-ма тисячами солдатів, 140 літаками та 60-ма бойовими кораблями буде значно менш масштабним, ніж 2018 року.

Тоді Москва задіяла так багато підрозділів за участю 300 тисяч солдатів, як ніколи до того з часів завершення "холодної війни".

Увагу міжнародної спільноти цього року привертає насамперед згода брати участь у навчаннях багатьох країн-партнерів. Сигнал, поданий Заходу, є однозначним: Росія і надалі має сильних і близьких союзників і здатна проводити масштабні маневри, попри те що велика кількість військ нині задіяна у війні проти України.

Китай - від суперника до партнера

КНР є найсильнішим партнером Москви у цьогорічних навчаннях. Уже для навчань "Схід-2018" Пекін відряджав до Росії кілька тисяч солдатів, підкреслюючи таким чином свою солідарність з Москвою. Хоча Китай упродовж тривалого часу вважався стратегічним конкурентом Росії, китайці були долучені до маневрів на багатьох рівнях. У попередні роки Москва у масштабних маневрах переважно покладалася на союзників, які у радянський час перебували під її безпосереднім контролем.

Напад Росії на Україну не став для Пекіна причиною для відмови від участі у масштабних маневрах уздовж північного кордону Піднебесної. Навпаки: "Метою є поглиблення практичної та дружньої кооперації з арміями країн-учасниць, а також збільшення рівня стратегічної співпраці між учасниками та посилення здатності реагувати на різні загрози для безпеки", - заявили в МЗС Китаю. Перші китайські підрозділи ще до початку тижня прибули у Примор'я на Далекому Сході.

"Схід-2022" є для двох держав, які безпосередньо перед початком війни пообіцяли одна одній "дружбу без кордонів", не першими великими навчаннями з часу нападу Росії на Україну. Ще в травні бомбардувальники обох країн проводили спільні навчання у районі Японії та Південної Кореї.

Однак тісне партнерство Пекіна та Москви не може прикрити одного факту: КНР досі активно не підтримує Росію солдатами чи важким озброєнням.

Святкове відкриття навчань "Схід -2022" Фото: Russian Defence Ministry/REUTERS

Індія: пошук серединного шляху

Як і Китай Індія також відмовилася від засудження Росії за напад на Україну. Індійське керівництво шукає серединний шлях. З одного боку, гуманітарна допомога для України, а з іншого - подальша тісна кооперація з Росією. Це помітно, наприклад, коли Індія тишком скуповує російську нафту, від якої відмовився Захід. У сфері військової співпраці Делі прагне контактів з обома сторонами. Зовсім нещодавно американські війська спеціального призначення тренувалися зі своїми індійськими колегами на кордоні з Китаєм. Про те, що індійські військові також хочуть брати участь у навчаннях "Схід- 2022", індійські ЗМІ повідомили ще кілька тижнів тому. Обидві країни поєднує довга історія співпраці у військових питаннях і у галузі озброєння. Нині активно обговорюється перспектива ймовірної купівлі Індією російських ультразвукових бомбардувальників. Конкретна індійська підтримка "Сходу-2022" виглядає доволі скромно. За даними ЗМІ, контингент налічує не більше 75 військових. Індійські солдати беруть участь у навчаннях не вперше. Минулого року Індія відряджала своїх представників для участі у навчаннях "Захід" на заході Росії.

Китайська військова техніка на шляху до місця проведення маневрів "Схід-2022" Фото: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/AFP

Білорусь: у міцних обіймах Путіна

Взимку 2022 року Білорусь слугувала російським військам плацдармом для початку нападу на Україну. За російськими заявами, понад 100 тисяч солдатів, стягнутих тоді до кордонів України, мали брати участь у спільних маневрах. Однак білоруський диктатор Олександр Лукашенко досі уникає того, щоб його солдати безпосередньо брали участь у війні Росії проти України. У порівнянні з минулорічними масштабними маневрами на Заході участь білоруських військ у навчаннях "Схід" видається просто символічною. Міністерство оборони у Мінську каже про понад 250 солдатів. Ці військові належать до механізованої бригади західного командування.

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Таджикистан і Монголія: залежні від Москви

Меншим сюрпризом є участь Таджикистану та Монголії в навчаннях "Схід-2022". Обидві країни плекають тісну військову співпрацю з Росією, а також є економічно залежними від Москви. Також і участь Китаю могла спонукати їх долучитися до маневрів. Монгольська зовнішня політика традиційно має на меті добрі й рівноцінні відносини зі своїми сусідами - Росією та Китаєм. Крім символічного значення їхньої участі у маневрах, обом країнам, можливо, йдеться і про те, щоб побачити на практиці російські військові технології.