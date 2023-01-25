Зеленський підписав закон про відповідальність в армії

Документ передбачає більш жорсткі адміністративні і кримінальні покарання за порушення з боку військових. Проти цього закону раніше висловлювалися правозахисники, але його підтримав головнокомандувач ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 січня, підписав законопроєкт 8271, який передбачає посилення відповідальності військовослужбовців, повідомляє сайт Верховної Ради.

Зокрема посилюється кримінальна відповідальність за невиконання наказу в умовах воєнного стану. Також забороняється пом'якшувати покарання чи давати умовні строки для військових, засуджених за окремі види злочинів: непокора, невиконання наказу, погрози чи насильство щодо начальника, дезертирство.

Крім того посилена адміністративна відповідальність за відмову виконувати законні вимоги командира, самовільне залишення місця служби, пошкодження військового майна, зловживання військовими владою, перевищення повноважень, бездіяльність, вживання алкоголю і наркотиків, порушення правил поводження зі зброєю тощо.

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Армія тримається на дисципліні

Після того, як Верховна Рада 13 грудня схвалила законопроєкт, проти нього висловила застереження низка громадських і правозахисних організацій. 15 грудня на сайті президента була створена петиція щодо ветування цього документу, яка швидко набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Проте станом на 25 січня відповідь на петицію на сайті голови держави відсутня.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтримав цей закон. "Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо", - зазначав він 19 грудня.

Він також зауважував, що наявні проблеми можна було б вирішити в більш м'який спосіб у мирний час, однак в умовах війни "потрібні швидкі дієві рішення". "Чи нормально, що ми дискутуємо на такі чутливі теми публічно? Так, ми в демократичній державі. Але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну. Тому я закликаю всіх поставити крапку в цій дискусії. І разом наближати перемогу", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

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