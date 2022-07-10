 Зеленський звільнив бійців на передовій від сплати військового збору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2022

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Новини

Зеленський звільнив бійців на передовій від сплати військового збору

Запроваджений 2014 року військовий збір не стосуватиметься тих, хто бере участь у бойових діях. Ухвалений раніше ВР закон підписав президент України Володимир Зеленський. Преференція діятиме протягом воєнного часу.

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Українські військовослужбовці на Донбасі (червень 2022 року)

Військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівники МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань, які беруть участь у боях на передовій, звільнено від сплати військового збору. Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений раніше українським парламентом закон, що звільняє вояків від цього збору. Відповідна позначка з'явилася у неділю, 10 липня, в картці законопроєкту на сайті парламенту. У ній сказано, що 7 липня закон було повернуто до парламенту з підписом президента.

Документ покликаний поліпшити матеріальне становище військовослужбовців. Згідно з цим нормативним актом, на час дії воєнного стану доходи у вигляді грошового забезпечення названих категорій військовослужбовців та службовців на передовій не підлягатимуть цьому виду оподаткування. Закон набирає чинності з дня його опублікування.

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Військовий збір було запроваджено в 2014 році в розмірі 1,5 відсотка від заробітної плати. За 2014-2021 роки його надходження склали 131,9 мільярда гривень, зокрема 2021 року - 28,6 мільярда гривень, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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