Зеленський звільнив бійців на передовій від сплати військового збору

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Запроваджений 2014 року військовий збір не стосуватиметься тих, хто бере участь у бойових діях. Ухвалений раніше ВР закон підписав президент України Володимир Зеленський. Преференція діятиме протягом воєнного часу.
Військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівники МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань, які беруть участь у боях на передовій, звільнено від сплати військового збору. Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений раніше українським парламентом закон, що звільняє вояків від цього збору. Відповідна позначка з'явилася у неділю, 10 липня, в картці законопроєкту на сайті парламенту. У ній сказано, що 7 липня закон було повернуто до парламенту з підписом президента.
Документ покликаний поліпшити матеріальне становище військовослужбовців. Згідно з цим нормативним актом, на час дії воєнного стану доходи у вигляді грошового забезпечення названих категорій військовослужбовців та службовців на передовій не підлягатимуть цьому виду оподаткування. Закон набирає чинності з дня його опублікування.
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Військовий збір було запроваджено в 2014 році в розмірі 1,5 відсотка від заробітної плати. За 2014-2021 роки його надходження склали 131,9 мільярда гривень, зокрема 2021 року - 28,6 мільярда гривень, нагадує "Інтерфакс-Україна".
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Законопроєкт, який звільняє українських військовослужбовців на передовій від сплати військового збору, Верховна Рада схвалила 22 червня.
В Україні запровадили військовий податок в розмірі 1,5%. У Центрі протидії корупції сумніваються, що зібрані з українців кошти дійдуть до армії, бо антикорупційна реформа в країні буксує.