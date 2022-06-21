Шмигаль: Безробітних залучатимуть до суспільно корисних робіт

Кабінет Міністрів України вирішив залучати офіційно зареєстрованих безробітних до суспільно корисних робіт, таких як розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські роботи. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 21 червня.

"Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт", - цитує українського прем'єра агентство "Інтерфакс-Україна".

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За словами Шмигаля, це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські роботи. Таким чином, уряд запускає реформу усієї сфери зайнятості, щоб в умовах повномасштабної війни мобілізувати всі можливі ресурси для перемоги над російськими окупантами, додав прем'єр.

Виплати з безробіття

До яких саме видів робіт залучатимуться безробітні, визначатиме місцева влада в кожному конкретному регіоні, наголосив Шмигаль. "Звісно, ця праця оплачуватиметься. Держава платитиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної. Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати гроші від держави і відмовлятися від запропонованої роботи", - сказав прем'єр.

Водночас, якщо людина перебуває за кордоном понад 30 днів під час воєнного стану, то статус та виплати із безробіття втрачається, додав Шмигаль. "Наше завдання наразі просте і зрозуміле - кожен має працювати на перемогу. Для цього потрібно консолідувати всі можливі ресурси", - зауважив він.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, згідно з ухваленими рішеннями, виключені із переліку осіб, які залучаються до суспільно корисних робіт, ті, кого залучено до реалізації заходів національного спротиву. Також, за даними Мельничука, окрім зареєстрованих безробітних до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану залучатимуться внутрішньо переміщені особи.

За даними Державного центру зайнятості, станом на 1 червня 2022 року статус безробітного мали 311 тисяч осіб, що на 18 відсотків менше, ніж на відповідну дату минулого року. Отримували допомогу з безробіття 264,9 тисячі осіб.